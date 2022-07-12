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Вингер Баварии попал в сферу интересов Челси

Германия
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Лондонцы нашли альтернативу Рафинье

Вингер Баварии попал в сферу интересов Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер "Баварии" и национальной сборной Германии Серж Гнабри может продолжить карьеру в Англии.

Согласно данным The Guardian, 26-летний футболист попал в сферу интересов лондонского "Челси". Отмечается, что "синие" сделают предложение мюнхенцам, если клубу не удастся договориться с "Лидсом" по Рафинье Диаса и "Миланом" по Хакиму Зиешу.

Гнабри защищает цвета "Баварии" с 2018 года. В сезоне-2021/22 вингер провел 45 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 10 ассистов. Его контракт с немецким клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 65 млн евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Серж Гнабри
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Источник:
The Guardian

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