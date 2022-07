Челси просьба не беспокоить. Гнабри согласился продлить контракт с Баварией

На протяжении последних месяцев "Бавария" безуспешно пыталась уговорить Сержа Гнабри подписать новый контракт. Текущий истекал летом 2023-го года.

Судя по всему, стороны пришли к компромиссу. Фабрицио Романо сообщает, что Серж согласился продлить контракт с "Баварией" до 2026-го года. О повышение зарплаты, которую выпрашивал вингер, пока неизвестно.

To be clear. Serge Gnabry new deal will be valid until 30 June 2026, to be signed very soon. Four year, not five year deal. ???????? #FCBayern



His agency has been decisive as relationship with club is great after Mané deal. Man City and Arsenal, never been options.