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Челси просьба не беспокоить. Гнабри согласился продлить контракт с Баварией
Важная новость для мюнхенцев
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
На протяжении последних месяцев "Бавария" безуспешно пыталась уговорить Сержа Гнабри подписать новый контракт. Текущий истекал летом 2023-го года.
Судя по всему, стороны пришли к компромиссу. Фабрицио Романо сообщает, что Серж согласился продлить контракт с "Баварией" до 2026-го года. О повышение зарплаты, которую выпрашивал вингер, пока неизвестно.
To be clear. Serge Gnabry new deal will be valid until 30 June 2026, to be signed very soon. Four year, not five year deal. ???????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2022
His agency has been decisive as relationship with club is great after Mané deal. Man City and Arsenal, never been options.
Гнабри выступает в составе главного клуба Германии с 2017-го года. С того времени игрок сборной Германии в сумме отыграл 171 матч, забил 64 гола и отдал 40 голевых передач.
Отметим, что интерес к Гнабри ранее
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