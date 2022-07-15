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Челси просьба не беспокоить. Гнабри согласился продлить контракт с Баварией

Германия
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Важная новость для мюнхенцев

Челси просьба не беспокоить. Гнабри согласился продлить контракт с Баварией

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

На протяжении последних месяцев "Бавария" безуспешно пыталась уговорить Сержа Гнабри подписать новый контракт. Текущий истекал летом 2023-го года.

Судя по всему, стороны пришли к компромиссу. Фабрицио Романо сообщает, что Серж согласился продлить контракт с "Баварией" до 2026-го года. О повышение зарплаты, которую выпрашивал вингер, пока неизвестно.

Гнабри выступает в составе главного клуба Германии с 2017-го года. С того времени игрок сборной Германии в сумме отыграл 171 матч, забил 64 гола и отдал 40 голевых передач.

Отметим, что интерес к Гнабри ранее проявлял "Челси".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри
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