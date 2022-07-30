Мане забил дебютный гол в первой официальной игре за Баварию

Мюнхенская "Бавария" играет против "Лейпцига" в матче за Суперкубок Германии (3:1 – второй тайм).

Второй гол команды Юлиана Нагельсманна в этом поединке забил новичок "красных" Садио Мане - сенегалец поразил ворота "быков" на 31-й минуте встречи.

Таким образом, 30-летний форвард отличился забитым мячом в своей дебютной игре в составе мюнхенцев.

Напомним, Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" этим летом.