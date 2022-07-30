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Мане забил дебютный гол в первой официальной игре за Баварию

Германия
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В Суперкубке Германии

Мане забил дебютный гол в первой официальной игре за Баварию

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" играет против "Лейпцига" в матче за Суперкубок Германии (3:1 – второй тайм).

Второй гол команды Юлиана Нагельсманна в этом поединке забил новичок "красных" Садио Мане - сенегалец поразил ворота "быков" на 31-й минуте встречи.

Таким образом, 30-летний форвард отличился забитым мячом в своей дебютной игре в составе мюнхенцев.

Напомним, Мане перешел в "Баварию" из "Ливерпуля" этим летом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Садио Мане РБ Лейпциг
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