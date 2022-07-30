Суперкубок Германии

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Бавария" 3:5

Голы: Хальстенберг 59, Нкунку 77 (пен), Ольмо 89 – Мусиала 14, Мане 31, Павар 45, Гнабри 65, Сане 90+8

"РБ Лейпциг": Гулачи – Хальстенберг, Орбан, Симакан (Новоа, 79) – Хенрикс, Кампль (Ольмо, 52), Лаймер, Клостерман – Нкунку, Форсберг (Силва, 52), Собослаи

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано (де Лигт, 78), Павар (Мазрауи, 78) – Киммих, Забитцер – Мусиала (Коман, 60), Мюллер (Гравенберх, 68), Гнабри (Сане, 78) – Мане

Предупреждения: Симакан 36, Клостерман 90+2 – Киммих 64, Эрнандес 73, Сане 87

Казалось, что "Баварии" хватило тайма, чтобы решить судьбу Суперкубка Германии. В стартовые 45 минут всё было очень легко и просто для гегемона. Но во второй половине "РБ Лейпциг" показал недюжинную волю к победе и характер, завертев голевую карусель в обе стороны. Отмечаем и удачные решения Доменико Тедеско: в то время как его сокурсник Юлиан Нагельсманн хвастал своими звёздными новичками, Тедеско реально изменил рисунок своими заменами и тактическими изменениями, едва не совершил чудо.

Главной интригой перед матчем был дебют Садио Мане. Сенегалец расположился на острие атаки. Эпизодически ему удавалось демонстрировать свой класс, в том числе задать хороший новой главе сезона первым голом в составе "рекордмайстра" и ещё парочкой с офсайдов. Но всё внимание приковал к себе юный Мусиала. На его счету не только гол+пас, но и серия прекрасных забегов и мастерских решений на мяче в первом тайме. Даже с такой конкуренцией Джамал точно будет получать своё игровое время – блестящий перфоманс.

"Лейпциг" сегодня наошибался на пару матчей вперёд, но особенно в этом плане выделялся Марсель Хальстенберг. Именно Хальстенберг подарил мяч Мусиале в своей штрафной на 14-й минуте, когда счёт был открыт, и именно он дважды развалил офсайдную ловушку, позволив Мане и и Павару расстрелять Гулачи в упор. Чудили и Кампль с Клостерманом, но их ошибки соперник не использовал.

"Лейпциг" был очень плох в переходных эпизодах. Немало моментов пришло из неразберихи "быков" после стандартов, и при возвращении из атаки в оборону. Атака "Баварии" очень интересно смотрелась в этих контрвыпадах. Это создало идеальные условия для быстроногих инсайдов, и подсветило блестящее движение Томаса Мюллера – без Левандовски впереди у Томаса стало больше возможностей для демонстрации своих инстинктов нападающего. Впрочем, соперник создал для всего этого блеска слишком благоприятные условия.

К чести "Лейпцига", они продолжили биться после мёртвой первой половины. Не бросил играть даже Хальстенберг, исправив одну из ошибок забитым голом с корнера. Затем был гол Нкунку с пенальти и приветствие от Дани Ольмо в адрес де Лигта – испанец сделал из дорогостоящего новичка баварцев настоящего Харри Магуайра в эпизоде с третим голом. Судить нидерландца не станем, но ему сегодня показали, что лёгкой жизни ему ждать в Бундеслиге не стоит.

Честно говоря, после перерыва "Бавария" была расслабленной. Возможно, это прямое указание Нагельсманна, помноженные на качественные изменения от Тедеско в перерыве. В прошлом сезоне максимализм Юлиана позволил "Баварии" выдать монструозный старт кампании, но уже ближе к её середине команда была истощённой. На этот раз такой участи пытаются избежать. Но одно дело беречь силы, а совсем другое – откровенно бросать играть. "Лейпциг" в плане менталитета понравилась намного больше.

Проецировать сегодняшний результат на весь последующий сезон не станем – в этом матче было несусветное количество ошибок с обеих сторон. Уместнее воспринимать всё это как выставочную игру, как рекламу Бундеслиги – лиги радостного, идейного и местами безумного футбола. Жаль только концовка в этой картине всегда одинакова.