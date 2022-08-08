Официально: Анхелиньо из Лейпцига подписал контракт с Хоффенхаймом

"Хоффенхайм" объявил о подписании крайнего защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. Испанец отправился в годичную аренду.

25-летний испанец взял себе в новом клубе 11 номер.

Текущий контракт Анхелиньо с "Лейпцигом" рассчитан до лета 2025 года.

Анхелиньо присоединился к "РБ" в прошлом году за 18 миллионов евро. До этого он ещё год выступал за немецкий клуб на правах аренды.

В прошлом сезоне Анхелиньо провел за "Лейпциг" 43 матча, забил 3 гола и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.