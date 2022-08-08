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Официально: Анхелиньо из Лейпцига подписал контракт с Хоффенхаймом
Из "Сити" в "Лейпциг", из "Лейпцига" в "Хоффенхайм"
Фото: tsg-hoffenheim.de
"Хоффенхайм" объявил о подписании крайнего защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. Испанец отправился в годичную аренду.
25-летний испанец взял себе в новом клубе 11 номер.
????#HolaAngelino | @angel_tasende69 pic.twitter.com/zbnKtq7E6m— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) August 8, 2022
Текущий контракт Анхелиньо с "Лейпцигом" рассчитан до лета 2025 года.
Анхелиньо присоединился к "РБ" в прошлом году за 18 миллионов евро. До этого он ещё год выступал за немецкий клуб на правах аренды.
В прошлом сезоне Анхелиньо провел за "Лейпциг" 43 матча, забил 3 гола и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.
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