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Официально: Анхелиньо из Лейпцига подписал контракт с Хоффенхаймом

Германия
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Из "Сити" в "Лейпциг", из "Лейпцига" в "Хоффенхайм"

Официально: Анхелиньо из Лейпцига подписал контракт с Хоффенхаймом

Фото: tsg-hoffenheim.de

Новина українською

"Хоффенхайм" объявил о подписании крайнего защитника "РБ Лейпциг" Анхелиньо. Испанец отправился в годичную аренду.

25-летний испанец взял себе в новом клубе 11 номер.

Текущий контракт Анхелиньо с "Лейпцигом" рассчитан до лета 2025 года.

Анхелиньо присоединился к "РБ" в прошлом году за 18 миллионов евро. До этого он ещё год выступал за немецкий клуб на правах аренды.

В прошлом сезоне Анхелиньо провел за "Лейпциг" 43 матча, забил 3 гола и отдал 12 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 миллионов евро.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) РБ Лейпциг Анхелиньо
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