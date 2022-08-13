  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Первый гол Вернера, невезучий Байер и камбек Хоффенхайма
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Первый гол Вернера, невезучий Байер и камбек Хоффенхайма

Германия
(1 голосов)

Ни одна команда не ушла с поля без гола

Бундеслига. Первый гол Вернера, невезучий Байер и камбек Хоффенхайма

Фото: RB Leipzig English, Twitter

Новина українською

Бундеслига, 2-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Кёльн" 2:2

Голы: Вернер 36, Нкунку 56 – Дитц 40, Гвардиол 72 (аг)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Хальстенберг (Гвардиол, 46) – Хенрикс – Новоа (Кампль, 46), Ольмо (Хайдара, 87) , Собослаи, Раум – Нкунку, Вернер (Силва, 67)

"Кёльн": Швабе – Эхизибу (Шмитц, 62), Килиан, Хюберс, Хектор – Скири, Мартель (Дуда, 62) – Тильманн (Майна, 62), Любичич (Лемперле, 73), Кайнц – Дитц (Адамян, 73)

Предупреждения: Хенрикс 89 – Тильманн 18, Хюберс 48, Адамян 76, Кайнц 79

Удаление: Собослаи 45+1

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Аугсбург" 1:2

Голы: Арангис 43 – Йенсен 15, Хан 82


"Байер": Лунёв – Баккер (Инкапье, 63), Тапсоба, Та, Фримпонг (Коссуну, 87) – Паласиос (Демирбай, 62), Арангис (Похьянпало, 87) – Гложек (Адли, 63), Азмун, Диаби – Шик

"Аугсбург": Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Гумны – Яго (Калиджури, 65), Реджбечай, Груэсо, Майер (Бауэр, 88), Педерсен – Йенсен (Нидерлехнер, 65), Демирович (Хан, 65)

Предупреждения: Азмун 79 – Педерсен 35, Демирович 42, Гауэлеу 70, Реджбечай 75, Гикевич 82, Бауэр 88

Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"

"Хоффенхайм" – "Бохум" 3:2

Голы: Баумгартнер 15, Кабак 23, Даббур 88 – Цоллер 10, 13

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" – "Айнтрахт" 1:1

Голы: Сердар 3 – Камада 48

Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" – "Штутгарт" 2:2

Голы: Фюллькруг 4, Берк 90+5 – Эндо 38, Мвумпа 77

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде