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Бундеслига. Первый гол Вернера, невезучий Байер и камбек Хоффенхайма
Ни одна команда не ушла с поля без гола
Фото: RB Leipzig English, Twitter
Бундеслига, 2-й тур
Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" – "Кёльн" 2:2
Голы: Вернер 36, Нкунку 56 – Дитц 40, Гвардиол 72 (аг)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Симакан, Орбан, Хальстенберг (Гвардиол, 46) – Хенрикс – Новоа (Кампль, 46), Ольмо (Хайдара, 87) , Собослаи, Раум – Нкунку, Вернер (Силва, 67)
"Кёльн": Швабе – Эхизибу (Шмитц, 62), Килиан, Хюберс, Хектор – Скири, Мартель (Дуда, 62) – Тильманн (Майна, 62), Любичич (Лемперле, 73), Кайнц – Дитц (Адамян, 73)
Предупреждения: Хенрикс 89 – Тильманн 18, Хюберс 48, Адамян 76, Кайнц 79
Удаление: Собослаи 45+1
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" – "Аугсбург" 1:2
Голы: Арангис 43 – Йенсен 15, Хан 82
"Байер": Лунёв – Баккер (Инкапье, 63), Тапсоба, Та, Фримпонг (Коссуну, 87) – Паласиос (Демирбай, 62), Арангис (Похьянпало, 87) – Гложек (Адли, 63), Азмун, Диаби – Шик
"Аугсбург": Гикевич – Удуохай, Гауэлеу, Гумны – Яго (Калиджури, 65), Реджбечай, Груэсо, Майер (Бауэр, 88), Педерсен – Йенсен (Нидерлехнер, 65), Демирович (Хан, 65)
Предупреждения: Азмун 79 – Педерсен 35, Демирович 42, Гауэлеу 70, Реджбечай 75, Гикевич 82, Бауэр 88
Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"
"Хоффенхайм" – "Бохум" 3:2
Голы: Баумгартнер 15, Кабак 23, Даббур 88 – Цоллер 10, 13
Берлин, "Олимпийский стадион"
"Герта" – "Айнтрахт" 1:1
Голы: Сердар 3 – Камада 48
Бремен, "Везерштадион"
"Вердер" – "Штутгарт" 2:2
Голы: Фюллькруг 4, Берк 90+5 – Эндо 38, Мвумпа 77
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