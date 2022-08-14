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Бавария – Вольфсбург 2:0. Без надрыва

Германия
(1 голосов)

Есть три из трёх

Бавария – Вольфсбург 2:0. Без надрыва

Фото: Bundesliga English

Новина українською

Бундеслига, 2-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Вольфсбург 2:0

Голы: Мусиала 33, Мюллер 43

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Павар – Мусиала (Гравенберх, 83), Забитцер, Киммих, Мюллер – Гнабри (Сане, 46), Мане (Тель, 80)

"Вольфсбург": Кастельс – Баку, Борнаув, Лакруа, Ван де Вен – Сванберг (Ф. Нмеча, 61), Гилавоги, Арнольд (Вранкс, 83) – Виммер (Крузе, 46), Л. Нмеча (Брекало, 83), Мармуш (Вальдшмитд, 68)

Предупреждения: Эрнандес 15 – Сванберг 52

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вольфсбург
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