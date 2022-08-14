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Бавария – Вольфсбург 2:0. Без надрыва
Есть три из трёх
Фото: Bundesliga English
Бундеслига, 2-й тур
Мюнхен, Альянц Арена
Бавария – Вольфсбург 2:0
Голы: Мусиала 33, Мюллер 43
"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Упамекано, Павар – Мусиала (Гравенберх, 83), Забитцер, Киммих, Мюллер – Гнабри (Сане, 46), Мане (Тель, 80)
"Вольфсбург": Кастельс – Баку, Борнаув, Лакруа, Ван де Вен – Сванберг (Ф. Нмеча, 61), Гилавоги, Арнольд (Вранкс, 83) – Виммер (Крузе, 46), Л. Нмеча (Брекало, 83), Мармуш (Вальдшмитд, 68)
Предупреждения: Эрнандес 15 – Сванберг 52
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