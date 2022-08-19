Бавария подписала 17-летнего грузинского футболиста

"Бавария" на своем официальном сайте объявила о подписании долгосрочного контракта с полузащитником тбилисского "Динамо" Лукой Паркадзе.

17-летний футболист присоединится к немецкому клубу с сезона 2023/24, а до того продолжит выступления за грузинский клуб. Остальные детали сделки не указаны. Лука отыграл 18 матчей за сборную Грузии U-17 (5 голов) и 3 – за Грузию U-18 (2 гола).

"Мы знаем о Луке уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре здесь, в академии "Баварии". Мы очень рады, что он станет игроком "Баварии" в следующем сезоне", – заявил менеджер академии мюнхенцев Йохен Зауэр.