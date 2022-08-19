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Бавария подписала 17-летнего грузинского футболиста
Контракт вступит в силу со следующего сезона
Фото: fcbayern.com
"Бавария" на своем официальном сайте объявила о подписании долгосрочного контракта с полузащитником тбилисского "Динамо" Лукой Паркадзе.
17-летний футболист присоединится к немецкому клубу с сезона 2023/24, а до того продолжит выступления за грузинский клуб. Остальные детали сделки не указаны. Лука отыграл 18 матчей за сборную Грузии U-17 (5 голов) и 3 – за Грузию U-18 (2 гола).
"Мы знаем о Луке уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре здесь, в академии "Баварии". Мы очень рады, что он станет игроком "Баварии" в следующем сезоне", – заявил менеджер академии мюнхенцев Йохен Зауэр.
Servus, Luka! ????????????— FC Bayern Campus (@fcbayerncampus) August 18, 2022
Der #FCBayern hat sich zur Saison 2023/24 vorzeitig die Dienste von Luka #Parkadze gesichert. Der 17-jährige georgische Juniorennationalspieler wechselt im kommenden Sommer von Dinamo Tiflis nach München. ✍️✅
Alle Infos ???? https://t.co/WQUpqenYlR#MiaSanMia pic.twitter.com/Y4YWpb7v07
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