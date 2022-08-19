  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария подписала 17-летнего грузинского футболиста
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария подписала 17-летнего грузинского футболиста

Германия
(1 голосов)

Контракт вступит в силу со следующего сезона

Бавария подписала 17-летнего грузинского футболиста

Фото: fcbayern.com

Новина українською

"Бавария" на своем официальном сайте объявила о подписании долгосрочного контракта с полузащитником тбилисского "Динамо" Лукой Паркадзе.

17-летний футболист присоединится к немецкому клубу с сезона 2023/24, а до того продолжит выступления за грузинский клуб. Остальные детали сделки не указаны. Лука отыграл 18 матчей за сборную Грузии U-17 (5 голов) и 3 – за Грузию U-18 (2 гола).

"Мы знаем о Луке уже некоторое время, наши скауты следили за ним. Кроме того, он произвел блестящее впечатление на просмотре здесь, в академии "Баварии". Мы очень рады, что он станет игроком "Баварии" в следующем сезоне", – заявил менеджер академии мюнхенцев Йохен Зауэр.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Динамо (Тбилиси)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fcbayern.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде