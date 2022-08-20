Бундеслига, 3-й тур

20 августа. Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"

"Унион" – "РБ Лейпциг" 19:30

Трансляция – Megogo

Унион

В 2019-м году "РБ Лейпциг" жестоко познакомил "Унион" с реалиями Бундеслиги, разгромив "железных" со счётом 4:0. Но с тех пор команда Урса Фишера освоилась в элите, второй год подряд будет играть в еврокубках, а также изрядно достаёт "быков" в личных встречах – три последних очных битвы остались за берлинцами.

В новой кампании "Унион" не сбавляет обороты, оставшись одной из 6 команд, которые не уступали в первых двух турах. Начали сезон "железные" с убедительной победы в дерби Берлина (3:1), разобрав на атомы "Герту". Но дальше "Унион" ждал их близнец из "Майнца", и игра двух контратакующих монстров завершилась без голов.

Капитан команды Кристофер Триммель должен вернуться на позицию правого латераля, в то время как летний новичком Жордан Сьебатшо будет искать свой третий гол в Бундеслиге.

РБ Лейпциг

А вот "РБ Лейпциг" начал сезон далеко не лучшим образом. Поражение в Суперкубке от "Баварии" (3:5) сюрпризом не стало, но дальше подопечные Тедеско не смогли сыскать победу ни со "Штутгартом" (1:1), ни с "Кёльном" (2:2). Хотя со "швабами" вполне себе наиграли на победу, дважды перебив по хG, а с "козлами" тайм пришлось играть в меньшинстве из-за удаления Собослаи.

Тимо Вернер резко ворвался в состав "Лейпцига", отметив возвращение голом в прошлом туре. Вместе с неудержимым Нкунку их дуэт впереди обещает "Униону" море проблем. Из немногих плюсов стоит отметить и заметную работу над стандартами, проделанную на предсезонке. Впечатляющие 14 ударов с них за 180 минут – это очень сильно.

Неудачи "РБ Лейпциг" легко объясняются кадровыми изменениями. Гвардиол только набрал приличные кондиции, в центре поля адаптируется Херникс, пока Лаймер не в духе, а Тайлер Адамс машет всем рукой из "Лидса". Новые лица и на краях – Новоа и Раум ещё привыкают к команде. На фоне этого основной кипер Гулачи получил травму, а Собослаи отбывает дисквалификацию. Поэтому легко в субботу "быкам" не будет.

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Личные встречи

В Бундеслиге соперники встречались 6 раз. Пока полное равенство – у обоих команд по 3 победы. Последние 3 встречи "Унион" выиграл с идентичным счётом 2:1. Ещё был полуфинал Кубка Германии в прошлом сезоне – в нём со счётом 2:1 победил уже "РБ Лейпциг".

Статистика и факты

Сьебатшо начал карьеру в "Унионе" с 2 голов в 3 матчах

"Унион" сейчас имеет рекордную клубную беспроигрышную серию, которая длится 9 матчей в Бундеслиге (7 побед, 2 ничьи)

Нкунку забил "Униону" первым касанием в своём дебютной матче в чемпионате

У Вернера 3 гола в 2 матчах против "Униона"

Херникс может провести свой сотый матч в Бундеслиге

Ориентировочные составы

"Унион": Реннов – Йеккель, Кнохе, Лейте – Триммель, Хедира, Хаберер, Гиссельманн – Харагути – Беккер, Сьебатшо

"РБ Лейпциг": Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол – Новоа, Кампль, Хенрикс, Раум – Ольмо – Нкунку, Вернер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Унион – РБ Лейпциг от UA-Футбол

"РБ Лейпциг" не так плох, как говорят о нём результаты. Но множество кадровых изменений вместе с неудачной серией против команд Урса Фишера не обещают "быкам" ничего хорошего в предстоящей встрече. Верим в "Унион". Ставка: азиатский гандикап на "Унион" +0.25 с коэффициентом в районе 1.99. Ничья принесёт Half-win, а три очка хозяев позволят ставке зайти.