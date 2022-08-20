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Бундеслига. Сумасшедший камбек Вердера в Дортмунде и падение Байера на дно
"Боруссия" проиграла матч за 5 минут
Фото: SV Werder Bremen
Бундеслига, 3-й тур
Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "Вердер" 2:3
Голы: Брандт 45+2, Геррейру 77 – Бьюканан 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5
"Боруссия": Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Хуммельс (Зюле, 62), Вольф – Дауд (Джан, 18), Беллингем – Байно-Гиттенс (Рейна, 62), Ройс, Брандт (Азар, 62) – Модест (Мукоко, 81)
"Вердер": Павленка – Фридль, Велькович, Пипер – Юнг (Бьюканан, 70), Стаге (Шмид, 62), Гросс (Груев, 81), Биттенкурт (Шмидт, 70), Вайзер – Дукш (Берк, 81), Фюллькруг
Предупреждения: Модест 39, Джан 42, Вольф 83, Ройс 90+1 – Фюллькруг 29
Леверкузен, "БайАрена"
"Байер" – "Хоффенхайм" 0:3
Голы: Баумгартнер 9, Крамарич 34, Рюттер 78
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Фрайбург" 0:1
Гол: Грифо 11
Аугсбург, "WWK Арена"
"Аугсбург" – "Майнц" 1:2
Голы: Демирович 35 – Онисиво 31, Джэ Сон 90+3
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Шальке" 0:0
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