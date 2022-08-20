  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига. Сумасшедший камбек Вердера в Дортмунде и падение Байера на дно
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига. Сумасшедший камбек Вердера в Дортмунде и падение Байера на дно

Германия
Обновлено
(1 голосов)

"Боруссия" проиграла матч за 5 минут

Бундеслига. Сумасшедший камбек Вердера в Дортмунде и падение Байера на дно

Фото: SV Werder Bremen

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 3-й тур

Дортмунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д – "Вердер" 2:3

Голы: Брандт 45+2, Геррейру 77 – Бьюканан 89, Шмидт 90+3, Берк 90+5

"Боруссия": Кобель – Геррейру, Шлоттербек, Хуммельс (Зюле, 62), Вольф – Дауд (Джан, 18), Беллингем – Байно-Гиттенс (Рейна, 62), Ройс, Брандт (Азар, 62) – Модест (Мукоко, 81)

"Вердер": Павленка – Фридль, Велькович, Пипер – Юнг (Бьюканан, 70), Стаге (Шмид, 62), Гросс (Груев, 81), Биттенкурт (Шмидт, 70), Вайзер – Дукш (Берк, 81), Фюллькруг

Предупреждения: Модест 39, Джан 42, Вольф 83, Ройс 90+1 – Фюллькруг 29

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Хоффенхайм" 0:3

Голы: Баумгартнер 9, Крамарич 34, Рюттер 78

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Фрайбург" 0:1

Гол: Грифо 11

Аугсбург, "WWK Арена"

"Аугсбург" – "Майнц" 1:2

Голы: Демирович 35 – Онисиво 31, Джэ Сон 90+3

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Шальке" 0:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Вердер (Бремен) Байер (Леверкузен) Майнц Хоффенхайм (Зинсхайм) Фрайбург
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде