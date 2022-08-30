Байер продлил контракт с опытным вратарем-капитаном

"Байер" объявил о продлении контракта со своим голкипером Лукашом Градецким до 2026 года.

32-летний финн выступает в Леверкузене с 2018-го, провел за клуб 172 матча (48 - на ноль), а последние сезоны выходит на поле с капитанской повязкой.

Ранее этим летом "Фармацевты" арендовали у "Челси" Каллума Хадсона-Одои, а также потратили 13 млн на вингера "Спарты" Адама Гложека.