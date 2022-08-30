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Байер продлил контракт с опытным вратарем-капитаном
Лукаш Градецкий остается в Леверкузене
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm
"Байер" объявил о продлении контракта со своим голкипером Лукашом Градецким до 2026 года.
32-летний финн выступает в Леверкузене с 2018-го, провел за клуб 172 матча (48 - на ноль), а последние сезоны выходит на поле с капитанской повязкой.
Ранее этим летом "Фармацевты" арендовали у "Челси" Каллума Хадсона-Одои, а также потратили 13 млн на вингера "Спарты" Адама Гложека.
Was für ein Tag... @HradeckyLukas | @Calteck10 #Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/CgAajkZwpL— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 30, 2022
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