Лейпциг подписал Диалло из ПСЖ

"РБ Лейпциг" объявил о подписании защитника "ПСЖ" Абду Диалло. Сенегалец будет выступать за немецкую команду до лета 2023 года.

Защитник выступал за "ПСЖ" с лета 2019-го, когда перешел из "Боруссии" Дортмунд за 32 миллиона евро.

Bonjour, @Abdou_diallo_!#RBLeipzig verpflichtet Abdou #Diallo leihweise für ein Jahr. Der Abwehrspieler wechselt bis Sommer 2023 von @PSG_inside zu den Roten Bullen.



"Ich freue mich sehr, Teil dieser starken Mannschaft zu werden und jetzt im #RBL-Trikot auflaufen zu können!" — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022

В прошлом сезоне Диалло провел за "ПСЖ" 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.