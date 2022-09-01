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Лейпциг подписал Диалло из ПСЖ
Защитник переходит на правах аренды
Фото: rbleipzig.com
"РБ Лейпциг" объявил о подписании защитника "ПСЖ" Абду Диалло. Сенегалец будет выступать за немецкую команду до лета 2023 года.
Защитник выступал за "ПСЖ" с лета 2019-го, когда перешел из "Боруссии" Дортмунд за 32 миллиона евро.
Bonjour, @Abdou_diallo_!#RBLeipzig verpflichtet Abdou #Diallo leihweise für ein Jahr. Der Abwehrspieler wechselt bis Sommer 2023 von @PSG_inside zu den Roten Bullen.— RB Leipzig (@RBLeipzig) September 1, 2022
"Ich freue mich sehr, Teil dieser starken Mannschaft zu werden und jetzt im #RBL-Trikot auflaufen zu können!"
В прошлом сезоне Диалло провел за "ПСЖ" 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.
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