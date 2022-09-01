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Лейпциг подписал Диалло из ПСЖ

Германия
(1 голосов)

Защитник переходит на правах аренды

Лейпциг подписал Диалло из ПСЖ

Фото: rbleipzig.com

Новина українською

"РБ Лейпциг" объявил о подписании защитника "ПСЖ" Абду Диалло. Сенегалец будет выступать за немецкую команду до лета 2023 года.

Защитник выступал за "ПСЖ" с лета 2019-го, когда перешел из "Боруссии" Дортмунд за 32 миллиона евро.

В прошлом сезоне Диалло провел за "ПСЖ" 16 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 18 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) РБ Лейпциг Абду Диалло ПСЖ
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