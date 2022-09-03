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Бундеслига. Унион остановил Баварию, Фрайбург захватил лидерство, Ковач познаёт дно

Германия
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Чемпион теряет очки во втором туре кряду

Бундеслига. Унион остановил Баварию, Фрайбург захватил лидерство, Ковач познаёт дно

Фото: Imago Images

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Бундеслига, 5-й тур

Берлин, "Ан дер Альтен Фёрстерей"

"Унион" – "Бавария" 1:1

Голы: Беккер 12 – Киммих 15

"Унион": Реннов – Дуки, Кнохе, Йеккель – Триммель, Торсбю (Харагучи, 85), Хедира, Шефер (Сегуин, 85), Рюэрсон (Гисельман, 80) – Беккер (Левелинг, 62), Беренс (Михель, 62)

"Бавария": Нойер – Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис (Горецка, 85) – Киммих (Гравенберх, 62), Забитцер – Коман (Гнабри, 73), Мусиала (Мюллер, 62), Сане – Мане

Предупреждения: Хедира 87 – Киммих 26, Гравенберх 72

После образцового старта сезона с рекордным количеством голов "Бавария" теряет очки во втором туре Бундеслиги кряду. В отличии от "Боруссии" Менхенладбах, которой понадобились чудеса Яна Зоммера (19 сейвов за матч) для ничьей с гегемоном, "Унион" выдал действительно солидный оборонительный перфоманс, и заслуженно продолжил свою беспроигрышную серию.

Урс Фишер выставил непроходимую стену в центре поля, состоящую из Торсбю, Рани Хедиры и Шефера, и которая стала непреодолимой преградой для динамичной атаки "Баварии". Без мяча к парням ещё и опускался центрфорвард Шералдо Беккер, а в атаке он должен был поддерживать Беренса. Голландец блестяще справился с задачей, ещё и забив мяч со стандарта, пробив в одно касание в после навеса Триммеля.

Нагельсманн пытался обойти эту стену с помощью быстрых перепасовок Мане с вингерами и Мусиалы, но ничего не получалось. Отсутствие Томаса Мюллера в старте было ошибкой, и полузащита осталась отдельно от атаки. "Бавария" угрожала только со стандартов, после которого, собственно, Киммих и сравнял счёт ещё в дебюте встречи. 1:1.

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Фрайбург" 2:3

Голы: Демирбай 16, Шик 65 – Гинтер 48, Грегорич 50, Доан 71

"Байер": Градецки – Тапсоба, Та (Хадсон-Одои, 60), Коссуну – Фримпонг, Синкгравен (Фосу-Менса, 78), Андрих (Амири, 78), Паласиос (Азмун, 60), Демирбай (Арангис, 60) – Диаби, Шик

"Фрайбург": Флеккен – Гинтер, Линхарт, Гульде (Доан, 46) – Сидийя, Кейтель (Эггештайн, 46), Хёфлер, Гюнтер – Шаллаи (Чон, 9), Грегорич (Шлоттербек, 80), Грифо (Петерсен, 80)

Предупреждения: Та 5, Амири 82 – Хефлер 34, Грегорич 53

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфбург" – "Кёльн" 2:4

Голы: Л. Нмеча 2, 79 – Любичич 22, Отавио 31 (аг), Кайнц 45+2 (п), Адамян 81

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Шальке" 1:1

Голы: Фюрих 18 – Теродде 21

Удаление: Вагноман 67

Бохум, "Воновия Рурштадион"

"Бохум" – "Вердер" 0:2

Гол: Фюллькруг 86, 90+2 (п)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вердер (Бремен) Шальке (Гельзенкирхен) Бохум Байер (Леверкузен) Унион (Берлин) Штутгарт Фрайбург Вольфсбург Кёльн
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