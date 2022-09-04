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Ближайший соперник Шахтера в Лиге чемпионов может отправить главного тренера в отставку

Германия
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Игра между командами уже через несколько дней

Ближайший соперник Шахтера в Лиге чемпионов может отправить главного тренера в отставку

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско вскоре может быть уволен. Об этом сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.

Причиной тому являются неудачные результаты команды на старте сезона. За пять туров чемпионата "быки" набрали пять очков и сейчас располагаются на 11 месте Бундеслиги. В том числе вчера, 3 сентября, они уступили "Айнтрахту" Ф со счетом 0:4.

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Президент требует от команды гораздо большего и ставит высокие задачи. Поэтому были оформлены трансферы нападающего Тимо Вернера и защитника Давида Баума, за которых было заплачено 46 миллионов евро.

В прошлом сезоне Джесси Марш с "Лейпцигом" тоже неудачно стартовал, но был уволен только в декабре. На этот раз клуб ждать хороших результатов долго не будет.

Следующий матч "быки" проведут против "Шахтера" в Лиге чемпионов 6 сентября. Поединок состоится в Германии.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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Источник:
Fussball Transfers

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