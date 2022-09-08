РБ Лейпциг назначил нового тренера после увольнения Тедеско

Новым главным тренером "РБ Лейпцига" стал 45-летний Марко Розе, сообщает официальный сайт клуба Бундеслиги.

Контракт немецкого наставника с клубом рассчитан до июня 2024 года. Помогать Розе будут Александер Циклер, Марк Курт и Франк Гайдек.

Последним местом работы специалиста была дортмундская "Боруссия", которую он покинул в мае 2022 года. Ранее он также тренировал вторую команду "Майнца", "Локомотив" Лейпциг, "Зальцбург" и "Боруссию" Менхенгладбах. Вместе с "Зальцбургом" он дважды выиграл чемпионат Австрии и один раз – Кубок страны.

Напомним, что Розе сменил в Лейпциге Доменико Тедеско, который работал с командой с декабря 2021 года. Тедеско был отправлен в отставку после поражения от "Шахтера" (1:4) в Лиге чемпионов.