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РБ Лейпциг назначил нового тренера после увольнения Тедеско

Германия
(1 голосов)

Экс-наставник "Боруссии" Д

РБ Лейпциг назначил нового тренера после увольнения Тедеско

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Новым главным тренером "РБ Лейпцига" стал 45-летний Марко Розе, сообщает официальный сайт клуба Бундеслиги.

Контракт немецкого наставника с клубом рассчитан до июня 2024 года. Помогать Розе будут Александер Циклер, Марк Курт и Франк Гайдек.

Последним местом работы специалиста была дортмундская "Боруссия", которую он покинул в мае 2022 года. Ранее он также тренировал вторую команду "Майнца", "Локомотив" Лейпциг, "Зальцбург" и "Боруссию" Менхенгладбах. Вместе с "Зальцбургом" он дважды выиграл чемпионат Австрии и один раз – Кубок страны.

Напомним, что Розе сменил в Лейпциге Доменико Тедеско, который работал с командой с декабря 2021 года. Тедеско был отправлен в отставку после поражения от "Шахтера" (1:4) в Лиге чемпионов.

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В статье: РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
rbleipzig.com

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