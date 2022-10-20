Германия
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Защитник Боруссии Менье выбыл на несколько недель
Он может успеть вернуться до старта ЧМ-2022
Фото: twitter.com/BVB
Защитник "Боруссии" Тома Менье получил травму в матче с "Ганновером" (2:0) в Кубке Германии. У бельгийца диагностировали перелом скуловой кости.
31-летний защитник перенес операцию и не сможет играть ближайшие недели. Тем не менее, у него остаются шансы вернуться к чемпионату мира в Катаре.
"Боруссия" проведет последний матч перед перерывом на сборные 11-го ноября. После мундиаля в чемпионате Германии будет зимняя пауза до 22 января.
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Источник:bvb.de
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