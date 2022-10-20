Защитник Боруссии Менье выбыл на несколько недель

Защитник "Боруссии" Тома Менье получил травму в матче с "Ганновером" (2:0) в Кубке Германии. У бельгийца диагностировали перелом скуловой кости.

31-летний защитник перенес операцию и не сможет играть ближайшие недели. Тем не менее, у него остаются шансы вернуться к чемпионату мира в Катаре.

"Боруссия" проведет последний матч перед перерывом на сборные 11-го ноября. После мундиаля в чемпионате Германии будет зимняя пауза до 22 января.