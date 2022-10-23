Бундеслига. Герта победила Шальке в битве главных неудачников сезона

"Герта" одолела "Шальке" в битве главных неудачников Бундеслиги последних недель. Последние даже сменили тренера – Франка Крамера после 5 поражений кряду отправили в отставку. Эта победа позволила команде Сандро Шварца покинуть зону вылета. Гельзенкирхен остаётся на дне после свершений "Бохума".

Несмотря на статус матча за 6 очков, два претендента на выживание ярко и агрессивно начали встречу. В стартовые четверть часа команды обменялись тремя ударами, после чего страсти только нарастали. Форвард гостей Мариус Бюльтер положил претендента на гол месяца, но его удар слёту в дальний верхний угол не был засчитан из-за офсайда. Вскоре Бюльтер забьёт ещё раз, но на этот раз мяч отменят из-за фола в стадии развития атаки. Это позволило "Герте" уцелеть до перерыва.

А на второй тайм вышла совсем иная "Герта", и уже в дебюте хозяева повели в счёте. Лукас Тузар мощно пробил из-за пределов штрафной, и арендованный у берлинцев Александер Шволов с силой удара совладать не сумел. "Шальке" долго давил в ответ, но лишь финальный штурм дал плоды.

И в третий раз за матч мгновения радости обернулись для Гельзенкирхена разочарованием. Как с двумя отменёнными голами, мяч Молле на 85-й минуте привёл гостей в экстаз. Но продлился он недолго. Уже через пару минут Канга пробил Шволова ещё раз. Ивуариец сначала здорово поставил спину, развив контрвыпад, а затем убежал за спины защитникам и пробил в дальний угол. 2:1. "Герта" добывает важнейшие 3 очка.

Бундеслига, 11-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

Герта – Шальке 2:1

Голы: Тузар 49, Канга 88 – Молле 85

Герта: Кристенсен – Кенни, Рохель, Кемпф, Платтенхардт – Тузар, Сердар (Шуньич, 73) – Лукебакио (Дардаи, 90), Йоветич (Боэтиюс, 90), Эджуке (Рихтер, 46) – Канга (Зельке, 90)

Шальке: Шволов – Брюннер, Йосида, Матричани – Айдин (Караман, 73), Краус (Латца, 59), Крал, Аувеян – Дрекслер (Молле, 59) – Теродде, Бюльтер (Полтер, 83)

Предупреждения: Канга 75, Рохель 81, Лукебакио 90, Рихтер 90, Боэтиюс 90 – Полтер 86