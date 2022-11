Вернер пропустит ЧМ в Катаре. Он получил травму в матче с Шахтером

Нападающий сборной Германии и "Лейпцига" Тимо Вернер получил повреждение в матче Лиги чемпионов с "Шахтером" (4:0). Он провел на поле 18 минут и успел отдать голевую передачу, пока не попросил замену.

У 26-летнего нападающего повреждение щиколотки.

Официальный твиттер "Лейпцига" сообщает, что форвард будет восстанавливаться до конца 2022-го. Таким образом немец скорее всего пропустит чемпионат мира в Катаре, который стартует 20-го ноября.

В этом сезоне Вернер провел 16 матчей, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи.

ℹ️ Timo Werner suffered an ankle injury last night in the win over Shakhtar Donetsk.



Scans today in Leipzig showed that he has unfortunately torn the syndesmosis ligament in his left ankle and will therefore be out for the rest of 2022. pic.twitter.com/tLLAfxb2op