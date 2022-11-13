Бундеслига. Хет-трик Грифо уничтожил Унион, Коло Муани спас Айнтрахт в Майнце

Бундеслига, 15-й тур

Фрайбург, Европа Парк

Фрайбург – Унион 4:1

Голы: Грифо 4 (п), 6, 20 (п), Грегорич 45+1 – Михель 84 (п)

В сумасшедшем матче на "Европа-Парк Штадион" "Фрайбург" и "Унион" решали, кто уйдёт на перерыв в качестве главного преследователя "Баварии". В итоге торжествовала команда Кристиана Штрайха, выдав безумный первый тайм, ставшим для их берлинских оппонентов худшим за всё их время выступлений в первой Бундеслиге. Теперь со сказкой "Униона" точно покончено – недавний лидер чемпионата потерпел уже третье поражение в пяти последних матчах.

В первые 20 минут случились сразу два аномальных события. Во-первых, зрители увидели сразу три пенальти – такого в Бундеслиге в дебюте встречи ещё не приключалось. Два из них были реализованы форвардом "Фрайбурга" Винченцо Грифо. Между двумя точными 11-метровыми итало-немец ещё и забил в контратаке, оформив таким образом свой первый хет-трик в карьере. При втором назначенном пенальти защитник гостей Лейте ещё и получил красную за фол последней надежды.

"Унион" имел шанс немного скрасить дебют, получив свой 11-метровый на 9-й минуте встречи. Но Робин Кнохе угодил в штангу. Увенчал роскошный первый тайм для хозяев ещё один гол – на этот раз от Михаэля Грегорича. Получив передачу от Рицу Доана в очередном быстром выпаде, австриец издевательским черпачком перекинул и голкипера Грилля, и страховавшего ещё защитника. Во второй половине гости немного пришли в себя и даже отыграли один мяч – Свен Михель с очередного пенальти наконец поразил цель. 4:1.

Фрайбург: Флеккен – Кюблер (Шаллаи, 69), Гинтер, Линхарт – Сильдийя, Кейтель, Хефлер (Эггештайн, 69), Гюнтер – Доан (Чон, 76), Грегорич (Петерсен, 69), Грифо (Хёлер, 77)

Унион: Грилль – Дуки, Кнохе, Лейте – Триммель, Сегуин, Хаберер (Пантович, 77), Харагути (Торсбю, 60), Рюэрсон (Гиссельманн, 76) – Беккер (Йеккель, 46), Беренс (Михель, 60)

Удаление: Лейте 19

На 9-й минуте Кнохе не реализовал пенальти (штанга)

Майнц, MEWA Арена

Майнц – Айнтрахт 1:1

Голы: Буркардт 40 – Коло Муани 67

"Айнтрахт" тоже имел возможность улучшить свои позиции. Но с бронзой по итогам первой части сезоне не сложилось – команда Оливера Гласнера с трудом унесла ноги из Майнца, довольствовавшись местом в топ-4. Это всё равно невероятный итог для Франкфурта, особенно на фоне их свершений в групповом этапе Лиги Чемпионов. Тем не менее, сегодняшний матч ясно показал, над чем "орлам" стоит поработать во время паузы на мундиаль.

"Айнтрахт" сегодня больно получил по самому больному месту – обороне при стандартах. Йонатан Буркардт забил свой первый гол в кампании с углового на 40-й минуте матча. У "Майнца" до этого было ещё 2-3 убойных момента с тех же корнеров и гости ничего не могли с этим поделать. Хорошо, что обошлось лишь десятым пропущенным со стандартов в 15 турах. Хуже в этом компоненте на всю Бундеслигу лишь "Бохум".

Во втором тайме "Айнтрахт" спас главная сенсация немецкого сезона Рандаль Коло Муани. Лучший ассистент Бундеслиги (9 передач) в последние недели ещё и начал забивать, сегодня положив свой пятый гол в лиге после длинной разрезающего паса от Марио Гётце. Больше голевых действий, чем у французского форварда, в этом сезоне только у Мусиале (15).

Майнц: Центнер – Фернандеш, Белль, Хак – Видмер (Кошта, 67), Баррейру, Кор, Мартин (Каси, 84) – Штах (Ли, 84), Онисиво (Ингвартсен, 84), Буркардт (Баркок, 73)

Айнтрахт: Трапп – Тута, Якич (Смолчич, 46), Ндика – Эбимбе, Камада, Соу, Кнауфф (Пеллегрини, 59) – Линдстрём (Роде, 59, Аларио, 90), Гётце – Коло Муани