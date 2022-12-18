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Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на подписание нападающего Боруссии
Игрок может вскоре сменить команду
Фото: twitter.com/BVB
Форвард дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко привлек внимание сразу нескольких топ-клубов.
Ряд команд АПЛ готов купить 18-летнего игрока в январе, несмотря на то, что если игрок не продлит контракт, то летом его можно будет подписать бесплатно.
"Челси" лидирует в гонке. Лондонцы могут рассмотреть возможность заплатить за Мукоко, чтобы тот перешел зимой. При этом "Манчестер Юнайтед" также рассматривает возможность зимнего трансфера.
"Ливерпулю", "Барселоне" и "Тоттенхэму" форвард тоже интересен. При этом каталонцы предпочли бы подписать футболиста бесплатно.
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