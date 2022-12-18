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Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на подписание нападающего Боруссии

Германия
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(1 голосов)

Игрок может вскоре сменить команду

Челси и Манчестер Юнайтед нацелились на подписание нападающего Боруссии

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

Форвард дортмундской "Боруссии" Юссуфа Мукоко привлек внимание сразу нескольких топ-клубов.

Ряд команд АПЛ готов купить 18-летнего игрока в январе, несмотря на то, что если игрок не продлит контракт, то летом его можно будет подписать бесплатно.

"Челси" лидирует в гонке. Лондонцы могут рассмотреть возможность заплатить за Мукоко, чтобы тот перешел зимой. При этом "Манчестер Юнайтед" также рассматривает возможность зимнего трансфера.

"Ливерпулю", "Барселоне" и "Тоттенхэму" форвард тоже интересен. При этом каталонцы предпочли бы подписать футболиста бесплатно.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Юссуфа Мукоко
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Комментарии (1)
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vato50
18.12.2022 в 09:36
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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