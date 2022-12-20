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Себастьян Аллер может возобновить тренировки в Боруссии в январе
Форвард перенес две операции
Фото: bvb.de
Форвард дортмундской "Боруссии" Себастьян Аллер может вернуться к тренировкам команды уже в следующем месяце. Напомним, 28-летний нападающий перенес две операции по удалении опухоли яичка.
Как сообщает Bild, футболист идет на поправку, его возобновление продолжается хорошо. Поэтому, предполагается, что Аллер вернется к тренировкам с командой уже в январе.
Планируется, что Себастьен будет заниматься не только бегом и силовыми тренировками, но и проведет легкую работу с мячом.
"Многие люди вселяют в меня уверенность, что я смогу пройти через это. Я хочу сказать всем, что чувствую себя хорошо", — признался он в комментарии ESPN.
Напомним, в начале июля Аллер перешел в Дортмунд из нидерландского "Аякса" за 35 миллионов евро. Он заключил с немцами контракт до 2026 года. На сборах в Швейцарии Себастьян пожаловался на плохое самочувствие и уже через несколько дней прошел медобследование. Ему поставили диагноз: опухоль яичка.
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