Себастьян Аллер может возобновить тренировки в Боруссии в январе

Форвард дортмундской "Боруссии" Себастьян Аллер может вернуться к тренировкам команды уже в следующем месяце. Напомним, 28-летний нападающий перенес две операции по удалении опухоли яичка.

Как сообщает Bild, футболист идет на поправку, его возобновление продолжается хорошо. Поэтому, предполагается, что Аллер вернется к тренировкам с командой уже в январе.

Планируется, что Себастьен будет заниматься не только бегом и силовыми тренировками, но и проведет легкую работу с мячом.

"Многие люди вселяют в меня уверенность, что я смогу пройти через это. Я хочу сказать всем, что чувствую себя хорошо", — признался он в комментарии ESPN.

Напомним, в начале июля Аллер перешел в Дортмунд из нидерландского "Аякса" за 35 миллионов евро. Он заключил с немцами контракт до 2026 года. На сборах в Швейцарии Себастьян пожаловался на плохое самочувствие и уже через несколько дней прошел медобследование. Ему поставили диагноз: опухоль яичка.