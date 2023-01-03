Форвард Боруссии Д вернулся к тренировкам - ранее он перенес две операции

Форвард дортмундской "Боруссии" Себастьян Аллер снова тренируется с командой. Напомним, 28-летний нападающий перенес две операции по удалении опухоли яичка.

"Всех с Новым годом! И он начинается для меня очень хорошо, потому что я возвращаюсь на поле! 2022 год был не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам, которые предложит мне 2023-й. С нетерпением жду встречи со всеми вами снова", - написал Аллер.

Напомним, в начале июля Аллер перешел в Дортмунд из нидерландского "Аякса" за 35 миллионов евро. Он заключил с немцами контракт до 2026 года. На сборах в Швейцарии Себастьян пожаловался на плохое самочувствие и уже через несколько дней прошел медобследование. Ему поставили диагноз: опухоль яичка. Из-за этого он еще не сыграл за дортмундцев ни одного официального матча.