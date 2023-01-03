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Форвард Боруссии Д вернулся к тренировкам - ранее он перенес две операции
Летом ему диагностировали злокачественную опухоль яичка
Фото: bvb.de
Форвард дортмундской "Боруссии" Себастьян Аллер снова тренируется с командой. Напомним, 28-летний нападающий перенес две операции по удалении опухоли яичка.
"Всех с Новым годом! И он начинается для меня очень хорошо, потому что я возвращаюсь на поле! 2022 год был не самым простым, но он подготовил меня ко всем новым вызовам, которые предложит мне 2023-й. С нетерпением жду встречи со всеми вами снова", - написал Аллер.
Напомним, в начале июля Аллер перешел в Дортмунд из нидерландского "Аякса" за 35 миллионов евро. Он заключил с немцами контракт до 2026 года. На сборах в Швейцарии Себастьян пожаловался на плохое самочувствие и уже через несколько дней прошел медобследование. Ему поставили диагноз: опухоль яичка. Из-за этого он еще не сыграл за дортмундцев ни одного официального матча.
Bonne année à tous ! Et elle commence très bien pour moi car elle est synonyme de retour sur les terrains ! 2022 n’a pas été l’année la plus simple mais elle m’a préparée pour relever tous les nouveaux challenges que vont m’offrir 2023 ???????? Hâte de tous vous revoir ????⚫️ pic.twitter.com/EwG4vBSmwf— Sébastien Haller (@HallerSeb) January 2, 2023
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