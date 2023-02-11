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РБ Лейпциг – Унион 1:2. Берлинцы продолжают погоню за Баварией
Стандарты Униона снова сказали своё веское слово
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига, 20-й тур
11 февраля. Лейпциг, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг – Унион 1:2
Голы: Хенрикс 24 – Хаберер 61, Кнохе 72 (п)
Лейпциг: Бласвих – Симакан (Поульсен, 74), Клостерманн, Гвардиол – Хальстенберг (Раум, 88), Лаймер (Айдара, 63), Шлагер, Хенрикс – Вернер, Собослаи – Силва (Форсберг, 74)
Унион: Реннов – Дуки, Кнохе, Лейте – Юранович, Лаидуни (Торсбю, 86), Хедира, Хаберер (Сегуин, 80), Гиссельманн (Руссийон, 80) – Беккер (Михель, 63), Беренс (Сьебатшу, 63)
Предупреждения: Хальстенберг 60, Шлагер 65, Вернер 81, Поульсен 88 – Кнохе 57, Лаидуни 65, Сьебатшу 90+1, Лейте 90+5
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