Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Павар передумал уходить из Баварии
Игрок ожидает, какую Нагельсманн даст ему роль в команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Баварии" Бенжамен Павар передумал покидать мюнхенский клуб. Как сообщает Twitter iMiaSanMia, игрок может остаться в немецком клубе.
Его предыдущие сомнения были потому, что он получал мало игровой практики. Теперь Павар регулярно появляется в стартовом составе на позиции центрального защитника.
“Бавария” тоже хочет продолжить сотрудничество с защитником, однако, если Павар захочет, то летом может состояться трансфер. Все зависит от того, доверит ли ему Нагельсманн в следующем сезоне железное место в центре защиты.
Отметим, что в этом сезоне на счету француза 28 матчей за “Баварию”.
Павар выступает в составе мюнхенцев с лета 2019 года. Тогда "Бавария" заплатила "Штутгарту" 35 млн евро за защитника. С того момента он провел 147 матчей в составе "пивоваров", завоевав девять трофеев – в том числе и Лигу чемпионов.
Популярное сейчас
- В Луганской области российская пехота штурмует позиции ВСУ вблизи Кременной и Белогоровки, - Гайдай
- Украина будет готова к контрнаступлению весной, - ГУР
- Зинченко стал капитаном, травма Ярмоленко, дерби Мадрида. Главные новости за 25 февраля
- Хорошо ли вы знаете карьеры известных тренеров? Квиз
- Украинский Роналду. Мудрик легко поднял штангу 150 кг на тренировке. ВИДЕО
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО