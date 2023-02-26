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Павар передумал уходить из Баварии

Германия
(1 голосов)

Игрок ожидает, какую Нагельсманн даст ему роль в команде

Павар передумал уходить из Баварии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Баварии" Бенжамен Павар передумал покидать мюнхенский клуб. Как сообщает Twitter iMiaSanMia, игрок может остаться в немецком клубе.

Его предыдущие сомнения были потому, что он получал мало игровой практики. Теперь Павар регулярно появляется в стартовом составе на позиции центрального защитника.

“Бавария” тоже хочет продолжить сотрудничество с защитником, однако, если Павар захочет, то летом может состояться трансфер. Все зависит от того, доверит ли ему Нагельсманн в следующем сезоне железное место в центре защиты.

Отметим, что в этом сезоне на счету француза 28 матчей за “Баварию”.

Павар выступает в составе мюнхенцев с лета 2019 года. Тогда "Бавария" заплатила "Штутгарту" 35 млн евро за защитника. С того момента он провел 147 матчей в составе "пивоваров", завоевав девять трофеев – в том числе и Лигу чемпионов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бенжамен Павар
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Источник:
iMiaSanMia

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