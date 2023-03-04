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Форсберг – после проигрыша Боруссии: Сейчас они просто на отличном пути, их трудно остановить
Швед почувствовал всю мощь "Боруссии" Терзича
Фото: twitter.com/BVB
Полузащитник "РБ Лейпциг" Эмиль Форсберг прокомментировал поражение дортмундской "Боруссии" (1:2).
"Мы провели очень хороший второй тайм и создали несколько четких моментов. Мы были лучшей командой, но "Дортмунд" был умнее. Сейчас они просто на отличном пути, их трудно остановить. Они сыграли хорошо, поздравляем их.
Второй тайм мы играли в высоком темпе, хорошо били по мячу и были уверены. Мы должны сейчас держать головы высоко. Нас ждет много увлекательных игр. Мы хотим снова выиграть дома на следующей неделе", - сказал Форсберг.
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