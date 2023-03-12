Бундеслига. Неудержимый Фримпонг вдохновил Байер на камбек в Бремене

Бундеслига, 24-й тур

Бремен, Везерштадион

Вердер – Байер 2:3

Голы: Дукш 30, Фюллькруг 86 (п) – Баккер 34, Фримпонг 56, Гложек 83

Бремен и Леверкузен подарили приятный футбольный вечер, порадовав зрителей 5 забитыми мячами и волевой победой гостей. Вся эта радость исходила из простодушия, с которых оба соперника подошли ко встрече.

Бескомпромиссный "Вердер" этим поражением продлил серию без ничьих до 17 встреч, зато оба их голеадора прибавили по одному забитому на свой счёт. Фюллькругу это позволило достичь отметки в 15 голов и укрепиться в статусе лучшего бомбардира Бундеслиги. "Байер" же с легким высокомерием не обращал внимания на опасный дуэт оппонентов, решив, что их козыри перебьют козыри соперника. Так и случилось – у неудержимого Фримпонга снова гол + ассист, обеспечившие победы в матче.

Оба коллектива играли в свой футбол, зачастую не обращая внимания на действия соперника. Наивный подход, но приятный для глаза болельщика. Алонсо можно оправдать тем, что он всецело сосредоточен на Лиге Европы, ради которой Виртц и Шик на поле не появились. Но без лидеров атаки результат пришлось выгрызать.

"Вердеру" до перерыва дали спокойно играть в свой футбол, потому более именитым гостям не удалось добыть перевес. Никто не мешал центрбекам хозяев спокойно доходить до центра поля, и оттуда загружать мяч на рослых нападающих. По сути из этого и родился гол Дукша, которому изящно отпасовал партнёр по атаке Фюллькруг.

Точно так же бременцы не адаптировались под сильные стороны оппонента – оставляли большие разрывы между линиями защиты и полузащиты, куда мяч с завидной регулярностью доставлял Паласиос. И совсем безобразно "Вердер" растягивали в ширину. Неудивительно, что свой гол гости провели после передачи правого латераля на левого. Фримпонг прострелил справа, Баккер эффектно завершил.

После перерыва "Байер" немного построился, не давая так спокойно проходить до центра поля. "Вердер" же так и не нашёл ответа на рывки Фримпонга. Джереми влетел в штрафную на старте тайма, и после рикошета от защитника вывел свою команду вперёд. После чего Алонсо героя сразу и снял.

"Вердер" попытался совершить камбек, выпустив вместо опорника Груева ещё одного форварда Динкчи за 15 минут до финиша. Это породило дисбаланс в центре поля, за что гости наказали в контратаке, которую завершил Гложек классным ударом головой. Затем "Вердер" заработал пенальти из-за игры рукой у Инкапье, и Фюллькруг сократил разрыв. Но на большее ресурса у хозяев не хватило. 2:3.

Вердер: Павленка – Пипер, Велькович, Штарк – Груев (Динкчи, 77) – Вайзер, Юнг (Бьюкенен, 84), Шмидт, Стаге (Филипп, 69) – Фюллькруг, Дукш

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Инкапье – Фримпонг (Тапсоба, 62), Паласиос, Андрих, Баккер – Диаби (Амири, 74), Адли (Синкгравен, 88) – Гложек (Азмун, 88)

Предупреждения: Штарк 76, Шмидт 79 – Коссуну 89