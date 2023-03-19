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Ройс стал лучшим бомбардиром в истории Боруссии Дортмунд

Германия
(1 голосов)

Настоящая легенда "шмелей"

Ройс стал лучшим бомбардиром в истории Боруссии Дортмунд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс стал единоличным лучшим бомбардиром в истории клуба. Об этом сообщают официальные информационные ресурсы "шмелей".

Во вчерашнем поединке против "Кельна" Ройс оформил дубль. Первый гол немца стал для него 160-м за "Боруссию". Уже тогда он вырвался на первое место в рейтинге бомбардиров клуба в профессиональном футболе.

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3 марта Марко тоже отличился в футболке "шмелей" – в ворота "Лейпцига". Тогда Ройс сравнялся по показателю забитых мячей с Михаэлем Цорком, у которого 159 забитых голов.

В этом сезоне на счету полузащитника восемь голов и шесть ассистов в 21 матче.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Марко Ройс
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