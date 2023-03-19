Ройс стал лучшим бомбардиром в истории Боруссии Дортмунд

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс стал единоличным лучшим бомбардиром в истории клуба. Об этом сообщают официальные информационные ресурсы "шмелей".

Во вчерашнем поединке против "Кельна" Ройс оформил дубль. Первый гол немца стал для него 160-м за "Боруссию". Уже тогда он вырвался на первое место в рейтинге бомбардиров клуба в профессиональном футболе.

3 марта Марко тоже отличился в футболке "шмелей" – в ворота "Лейпцига". Тогда Ройс сравнялся по показателю забитых мячей с Михаэлем Цорком, у которого 159 забитых голов.

В этом сезоне на счету полузащитника восемь голов и шесть ассистов в 21 матче.