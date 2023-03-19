Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ройс стал лучшим бомбардиром в истории Боруссии Дортмунд
Настоящая легенда "шмелей"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Марко Ройс стал единоличным лучшим бомбардиром в истории клуба. Об этом сообщают официальные информационные ресурсы "шмелей".
Во вчерашнем поединке против "Кельна" Ройс оформил дубль. Первый гол немца стал для него 160-м за "Боруссию". Уже тогда он вырвался на первое место в рейтинге бомбардиров клуба в профессиональном футболе.
Wir korrigeren: 160. ???? @woodyinho https://t.co/lreSdBc6cD— Borussia Dortmund (@BVB) March 18, 2023
3 марта Марко тоже отличился в футболке "шмелей" – в ворота "Лейпцига". Тогда Ройс сравнялся по показателю забитых мячей с Михаэлем Цорком, у которого 159 забитых голов.
В этом сезоне на счету полузащитника восемь голов и шесть ассистов в 21 матче.
Популярное сейчас
- Путин посетил Крым и Мариуполь – российские СМИ
- Барселона - Реал Мадрид: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз
- Динамо проиграло Заре, Цыганков зажег, у Златана рекорд. Главные новости за 18 марта
- Динамо - Заря, Эль-Класико и Мудрик против Миколенко. Расписание футбола на 17 - 19 марта
- Беньямин Вербич лишился контактов с ребенком из-за отношений с трансгендером. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера
Новости по теме
- 23:12 Прогнозы на футбол Самое конкурентное рурское дерби за годы. Шальке – Боруссия Дортмунд. Прогноз матча Бундеслиги на 11.03.2023
- 23:39 Прогнозы на футбол Челси - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов на 07.03.2023
- 11:21 Зарубежные В Дортмунде снова заговорили о борьбе за чемпионство. Как Эдин Терзич вернул амбиции Боруссии?