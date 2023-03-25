В Баварии некому было заступиться за Нагельсманна, поэтому его уволили, - журналист Экнер

Немецкий телеведущий и журналист Константин Экнер рассказал подробности резонансного увольнения главного тренера "Баварии" Юлиана Нагельсмана.

"Существовало множество проблем с Нагельсманом на поле и за его пределами, которые привели к тому, что совет директоров "Баварии" принял это решение. Некоторые в "Баварии" считают, что реального прогресса у команды не было и что некоторые из высокооплачиваемых игроков, такие как Садио Мане и Лерой Сане, столкнулись с трудностями, а Нагельсман не сделал достаточно, чтобы действительно помочь им.

Другая проблема заключалась в том, что Нагельсман вызвал недовольство у многих людей. Капитан Мануэль Нойер был не в ладах с ним, и даже Томас Мюллер, который обычно всех любит, тоже не нашёл общего языка с Юлианом. В конце концов, на самом высоком уровне в "Баварии" не осталось никого, кто действительно заступился бы за Нагельсмана, поэтому было принято решение заменить его.

На самом деле его не уволили, а освободили от должности. У него всё ещё есть контракт, иначе им пришлось бы заплатить ему 15 или 20 миллионов евро, чтобы уволить его на этом этапе", - сказал Экнер.