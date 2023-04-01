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Вратарь и бабочки. Удивительно курьезный гол с немецкого классического дерби

Германия
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Бавария забила, Боруссия Дортмунд пострадала

Вратарь и бабочки. Удивительно курьезный гол с немецкого классического дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате Германии в эти минуты проходит центральный матч 26-го тура и всего второго круга. "Бавария" принимает "Боруссию" (Дортмунд).

Уже к 25-й минуте "Бавария" установила счет 3:0. Один из голов оказался курьезным. Мяч был послан центральным защитником "Баварии" на чужую половину поля в направлении нападающих, голкипер "Боруссии" Грегор Кобель вышел далеко на перехват, но махнул мимо мяча.

Добавим, что следить за событиями матча можно в видео и онлайн трансляциях на нашем сайте.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен)
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