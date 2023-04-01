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Вратарь и бабочки. Удивительно курьезный гол с немецкого классического дерби
Бавария забила, Боруссия Дортмунд пострадала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В чемпионате Германии в эти минуты проходит центральный матч 26-го тура и всего второго круга. "Бавария" принимает "Боруссию" (Дортмунд).
Уже к 25-й минуте "Бавария" установила счет 3:0. Один из голов оказался курьезным. Мяч был послан центральным защитником "Баварии" на чужую половину поля в направлении нападающих, голкипер "Боруссии" Грегор Кобель вышел далеко на перехват, но махнул мимо мяча.
WHAT A GOAL BY UPAMECANO! KOBEL ???????????? pic.twitter.com/HH7FInNNQX— Bayern & Football (@MunichFanpage) April 1, 2023
Добавим, что следить за событиями матча можно в видео и онлайн трансляциях на нашем сайте.
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