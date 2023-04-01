Вратарь и бабочки. Удивительно курьезный гол с немецкого классического дерби

В чемпионате Германии в эти минуты проходит центральный матч 26-го тура и всего второго круга. "Бавария" принимает "Боруссию" (Дортмунд).

Уже к 25-й минуте "Бавария" установила счет 3:0. Один из голов оказался курьезным. Мяч был послан центральным защитником "Баварии" на чужую половину поля в направлении нападающих, голкипер "Боруссии" Грегор Кобель вышел далеко на перехват, но махнул мимо мяча.

WHAT A GOAL BY UPAMECANO! KOBEL ???????????? pic.twitter.com/HH7FInNNQX — Bayern & Football (@MunichFanpage) April 1, 2023

Добавим, что следить за событиями матча можно в видео и онлайн трансляциях на нашем сайте.