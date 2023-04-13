Официально: Бавария отстранила Мане от матча с Хоффенхаймом из-за конфликта с Сане

"Бавария" объявила, что Садио Мане не поедет на матч с "Хоффенхаймом" после конфликтной ситуации после матча ЛЧ с "Сити" (0:3). Клуб также оштрафует футболиста.

Напомним, Мане ударил по лицу Сане в раздевалке после матча с "Мае Сити". Сенегальцу не понравилось, как немец с ним общался.

Ранее сообщалось, что Мане не будут продавать из-за конфликта, а сами игроки уладили конфликт. Мане также ссорился с Нагельсманном перед самым уходом специалиста из клуба.