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Официально: Тюрам и Бенсебаини покинут Боруссию Мюнхенгладбах в конце сезона

Германия
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Официально: Тюрам и Бенсебаини покинут Боруссию Мюнхенгладбах в конце сезона

Фото: twitter.com/borussia

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Спортивный директор "Боруссии" Менхенгладбах подтвердил, что клуб покинут нападающий Маркус Тюрам и защитник Рами Бенсебайни. Их контракты истекают в конце сезона.

Игроки решили не продлевать соглашения. Сообщается, что Тюрамом интересуются "Барселона", "ПСЖ" и "Атлетико" Мадрид.

Сообщалось, что Бенсебайни уже поставил подпись под соглашением с "Боруссией" Дортмунд.

– За кулисами вы уже давно работаете над составом на новый сезон. В последние дни были приняты первые решения. Начнем с Маркуса Турама и Рами Бенсебаини…

– Мы вели открытый обмен мнениями с обоими игроками и знали текущее состояние дел. Жаль, что они не продлят свои истекающие контракты, потому что за прошедшие четыре года оба многое дали нам в плане спорте.

И мы также понимаем, что наши фанаты разочарованы тем, что эти двое не останутся. Но в последние годы это было частью нашего пути – привлекать таких талантливых игроков, развивать их – и позволить им уйти в какой-то момент, потому что мы не можем удерживать их вечно.

В идеале мы хотели бы получить привлекательную компенсацию за эти трансферы. Конечно, не очень хорошо, что сейчас этого не будет. Но оба парня – игроки, которые могут делать разницу. Они помогали нам в последние годы и продолжают помогать в настоящее время.

Таким образом, несмотря на все оправданное разочарование, они заслужили достойное прощание, – сказал Виркус.

Тюрам провел в этом сезоне 28 матчей, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач. Бенсебайни сыграл в 25-ти поединках и забил 6 голов.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Рами Бенсебаини Маркус Тюрам
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Источник:
borussia.de

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