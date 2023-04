Спортивный директор Айнтрахта: По Коло Муани не было официальных запросов

Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше в интервью прокомментировал интерес европейских клубов к их главному активу – Рандалю Коло Муани. Пока в клуб не поступали официальные запросы от потенциальных претендентов.

Коло Муани – второй лучший бомбардир Бундеслиги с 13-ю голами. Впереди только Никлас Фюллькруг из "Вердера".

Ранее сообщалось, что игроком интересуется не только "Бавария", но и "Манчестер Юнайтед", а также "ПСЖ". Отмечалось, что "Айнтрахт" не хочет отпускать форварда и хочет выручить около 100 миллионов евро с его продажи.

Контракт Рандаля с клубом рассчитан до лета 2027-го.

Коло Муани выходил за "Айнтрахт" в этом сезоне в 40 поединках, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 65 миллионов евро.

????️ News Kolo Muani: Boss Krösche in his interview with Sky today: „Of course, Randal has attracted attention with his performances (…) It's normal that a club like Bayern is also interested in him. (…) Bayern is not the only club that is interested in him. But there have not… pic.twitter.com/2d38SMsd21