Спортивный директор Айнтрахта: По Коло Муани не было официальных запросов

Спортивный директор "Айнтрахта" Маркус Креше в интервью прокомментировал интерес европейских клубов к их главному активу – Рандалю Коло Муани. Пока в клуб не поступали официальные запросы от потенциальных претендентов.

"Конечно, Рэндал привлек внимание своей игрой (…) Это нормально, что им интересуется и такой клуб, как "Бавария". (…) "Бавария" — не единственный клуб, который им интересуется. Но конкретных запросов пока не было ни от "Баварии", ни от других", – приводит слова спортивного директора Флориан Плеттенберг.

Коло Муани – второй лучший бомбардир Бундеслиги с 13-ю голами. Впереди только Никлас Фюллькруг из "Вердера".

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Ранее сообщалось, что игроком интересуется не только "Бавария", но и "Манчестер Юнайтед", а также "ПСЖ". Отмечалось, что "Айнтрахт" не хочет отпускать форварда и хочет выручить около 100 миллионов евро с его продажи.

Контракт Рандаля с клубом рассчитан до лета 2027-го.

Коло Муани выходил за "Айнтрахт" в этом сезоне в 40 поединках, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего форварда в 65 миллионов евро.