Бавария договорилась о новом контракте со своим защитником

"Бавария" в ближайшие дни продлит контракт с защитником с Люком Эрнандесом. Об этом пишет журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter.

По его информации, переговоры на завершающей стадии. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Действующий договор истекает в июне 2024 года.

Эрнандес перешел в "Баварию" в 2019 году. В нынешней кампании на его счету 1 гол и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах. Вторую половину сезона 27-летний француз пропускает из-за травмы, полученной на чемпионате мира-2022 в Катаре. Рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.