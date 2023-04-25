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Бавария договорилась о новом контракте со своим защитником
Футболист пропускает вторую часть сезона из-за травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" в ближайшие дни продлит контракт с защитником с Люком Эрнандесом. Об этом пишет журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter.
По его информации, переговоры на завершающей стадии. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Действующий договор истекает в июне 2024 года.
Эрнандес перешел в "Баварию" в 2019 году. В нынешней кампании на его счету 1 гол и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах. Вторую половину сезона 27-летний француз пропускает из-за травмы, полученной на чемпионате мира-2022 в Катаре. Рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.
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