  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария договорилась о новом контракте со своим защитником
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария договорилась о новом контракте со своим защитником

Германия
(1 голосов)

Футболист пропускает вторую часть сезона из-за травмы

Бавария договорилась о новом контракте со своим защитником

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" в ближайшие дни продлит контракт с защитником с Люком Эрнандесом. Об этом пишет журналист Флориан Плеттенберг в своем Twitter.

По его информации, переговоры на завершающей стадии. Новое соглашение будет рассчитано до лета 2027 года. Действующий договор истекает в июне 2024 года.

Эрнандес перешел в "Баварию" в 2019 году. В нынешней кампании на его счету 1 гол и 1 ассист в 11 матчах во всех турнирах. Вторую половину сезона 27-летний француз пропускает из-за травмы, полученной на чемпионате мира-2022 в Катаре. Рыночная стоимость защитника составляет 50 миллионов евро.

Читайте такжеБавария могла подписать Шмейхеля вместо Зоммера
По теме
yellow-arrow
Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Бавария могла подписать Шмейхеля вместо Зоммера
yellow-arrow
Спортивный директор Айнтрахта: По Коло Муани не было официальных запросов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Люка Эрнандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде