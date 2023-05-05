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Бавария оценивает Коло Муани в два раза дешевле, чем просит Айнтрахт
Разница в 60 миллионов евро
Фото: twitter.com/Eintracht
"Айнтрахт" хочет выручить с продажи Рандаля Коло Муани 120 миллионов евро. "Бавария" оценивает французского футболиста в 60 миллионов евро.
"Мюнхенцы" хотят включить в сделку также бонусы, которые будут начислены со временем. Несмотря на существенную разницу в оценке игрока, стороны могут договориться.
"Бавария" ещё не делала официальных предложений клубу из Франкфурта, но ведет активные переговоры с самим футболистом. Проблема в том, что интерес "МЮ" и "ПСЖ", которые готовы расстаться с большей суммой, может поднять цену на француза.
Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" ведет себя гораздо более активно в переговорах по футболисту, чем "Бавария". Томас Тухель рассчитывает, что "мюнхенцы" подпишут страйкера.
Коло Муани в этом сезоне забил 21 гол и отдал 15 результативных передач в 41-м матче за "Айнтрахт". Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.
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