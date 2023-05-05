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Бавария оценивает Коло Муани в два раза дешевле, чем просит Айнтрахт

Германия
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Разница в 60 миллионов евро

Бавария оценивает Коло Муани в два раза дешевле, чем просит Айнтрахт

Фото: twitter.com/Eintracht

Новина українською

"Айнтрахт" хочет выручить с продажи Рандаля Коло Муани 120 миллионов евро. "Бавария" оценивает французского футболиста в 60 миллионов евро.

"Мюнхенцы" хотят включить в сделку также бонусы, которые будут начислены со временем. Несмотря на существенную разницу в оценке игрока, стороны могут договориться.

"Бавария" ещё не делала официальных предложений клубу из Франкфурта, но ведет активные переговоры с самим футболистом. Проблема в том, что интерес "МЮ" и "ПСЖ", которые готовы расстаться с большей суммой, может поднять цену на француза.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" ведет себя гораздо более активно в переговорах по футболисту, чем "Бавария". Томас Тухель рассчитывает, что "мюнхенцы" подпишут страйкера.

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Коло Муани в этом сезоне забил 21 гол и отдал 15 результативных передач в 41-м матче за "Айнтрахт". Transfermarkt оценивает игрока в 65 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Рандаль Коло Муани
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Источник:
bild.de

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