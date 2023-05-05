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Бундеслига. Шальке вырвал победу у Майнца благодаря пенальти на десятой добавленной минуте

Германия
(2 голосов)

Команда из Гельзенкирхена показала невероятный характер

Бундеслига. Шальке вырвал победу у Майнца благодаря пенальти на десятой добавленной минуте

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Бундеслига, 31 тур

Майнц - Шальке 2:3

Голы: Баррейро 53, Кариколь 70 - Бультер 26, Краусс 60, Бюльтер 90+10 (пен)

Майнц: Центнер, Фернандес, Белль, Ольсен, Кариколь, Кор, Баррейро, Да Коста, Онисиво, Ли, Аджурке.

Шальке: Шволов, Матрициани, Камински, Берг, Бруннер, Крал, Краусс, Мартинес, Караман, Бюльтер, Теродде.

Предупреждение: Аджурке 40

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В статье: Шальке (Гельзенкирхен) Бундеслига Майнц
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