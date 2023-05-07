Боруссия Дортмунд - Вольфсбург 6:0. Видео обзор матча

В рамках 31 тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле уничтожила "Вольфсбург". "Шмели" шесть раз поразили ворота "волков". После этого матча "желто-черные" отстают от первой в таблице мюнхенской "Баварии" на одно очко. В свою очередь "Вольфсбург" расположился на 7 позиции.

Бундеслига, 31-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Вольфсбург 6:0

Голы: Адейеми 14, 59, Аллер 28, Мален 37, Беллингем 54, 86