Бундеслига, 32-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Боруссия Менхенгладбах 5:2

Голы: Мален 5, Беллингем 18 (п), Аллер 20, 32, Рейна 90+4 – Бенсебайни 75 (п), Штиндль 86

Дортмундская "Боруссия" восстановила минимальное отставание от "Баварии", легко разобравшись с тёзками из Менхенгладбаха. Игра для хозяев была сделана в первые полчаса с небольшим, после чего подопечные Эдина Терзича откровенно расслабились, позволив сопернику немного потрепать себе нервы в концовке. Для дортмундцев эта 11-я кряду домашняя победа, и 8-я разгромная за этот отрезок.

После 6:0 с "Вольфсбургом" в прошлом туре Эдин Терзич впервые в сезоне повторил выбор стартовой 11-тки. Это оставило лучшего ассистента Бундеслиги Геррейру на лавке, а его место слева в защите занял Рюэрсон. Мариус Вольф начал игру на противоположном фланге обороны. Гостям же пришлось третий тур кряду играть без Тюрама, а головной боли Фарке добавила дисквалификация Плеа. Поэтому на острие вышел Нгуму, а Ханнес Вольф слева бился с однофамильцем. Кроме того, из-за отсутствия Омлина место в воротах занял Ольшовски.

Впрочем, резервный голкипер никак не был виновен в том, что уже к 32-й минуте счёт на табло был 4:0. Оборона Гладбаха продержалась всего 5 минут. Беллингем отнялся в глубину и отдал классную передачу между линий. Аллер оказался на оперативном просторе, пробил по воротам, и после блока Бенсебайни мяч отлетел прямо на Малена, забившего свой 8-й гол в 8-ми последних матчах чемпионата. Ещё через четверть часа нервный Нойхаус в очередной раз сфолил, на этот раз завалив в собственной штрафной Аллера. Беллингем пошёл пробивать свой первый пенальти в Бундеслиге и в слегка надменной манере удвоил перевес.

После этого на авансцену вышел Аллер. Мален ускользнул от Бенсебайни, получил своевременную передачу от Брандта, и прострелил на Себастьяна, забившего издевательский гол каблуком. Вскоре прошла идентичная комбинация – Брандт снова оформил предголевую, Бенсебайни снова потерял Малена, и нидерландец отдал ассист на Аллера.

Хозяева откровенно доигрывали встречу после перерыва, потому Гладбаху удалось улучшить свою игру во втором тайме. Помогли кадровые и тактические изменения Фарке. Выход Итакуры перестроил команду на схему с 3 ЦЗ, и Бенсебайни убрали таким образом подальше от ворот. Это сработало за 15 минут до конца, когда алжирец заработал пенальти и сам же его и реализовал. Выход Штиндля также оживил игру, и один из его ударов с дальней дистанции увенчался голом. Напоследок Рейна подтвердил реноме суперсаба, оформив свой 5-й гол с лавки в новом году после ошибки Ольшовски. 5:2. Погоня продолжается.

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс (Озджан, 59), Рюэрсон (Геррейру, 59) – Беллингем, Джан, Брандт (Ройс, 68) – Мален (Рейна, 69), Аллер (Мукоко, 79), Адейеми

Боруссия М: Ольшовски – Лайнер, Фридрих, Эльведи (Янчке, 83), Бенсебайни – Вайгль, Коне (Нетц, 75) – Хофманн, Нойхаус (Крамер, 68), Вольф (Итакура, 46) – Нгуму (Штиндль, 75)