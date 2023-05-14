Германия
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Штутгарт – Байер 1:1. Ничья в пользу конкурентов
Хозяева остались в зоне вылета, гости покинули топ-6
Фото: Imago
Бундеслига, 32-й тур
Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Байер 1:1
Голы: Гирасси 57 (п) – Паласиос 70 (п)
Штутгарт: Бредлов – Антон, Загаду, Ито – Вагноман, Эндо, Каразор, Соса (Кулибали, 90) – Томаш (Мийо, 74), Мвумпа (Фюрих, 64) – Гирасси
Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Демирбай, Паласиос, Баккер (Виртц, 60) – Азмун (Гложек, 88), Адли (Амири, 87), Диаби
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