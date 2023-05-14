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Штутгарт – Байер 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Германия
(1 голосов)

Хозяева остались в зоне вылета, гости покинули топ-6

Штутгарт – Байер 1:1. Ничья в пользу конкурентов

Фото: Imago

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 32-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Байер 1:1

Голы: Гирасси 57 (п) – Паласиос 70 (п)

Штутгарт: Бредлов – Антон, Загаду, Ито – Вагноман, Эндо, Каразор, Соса (Кулибали, 90) – Томаш (Мийо, 74), Мвумпа (Фюрих, 64) – Гирасси

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Инкапье – Фримпонг, Демирбай, Паласиос, Баккер (Виртц, 60) – Азмун (Гложек, 88), Адли (Амири, 87), Диаби

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В статье: Байер (Леверкузен) Штутгарт
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