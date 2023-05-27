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Боруссия Д - Майнц: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Германия
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Бундеслиги

Боруссия Д - Майнц: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Дортмундские "шмели" в шаге от первого с 2012 года чемпионского титула. "Боруссия" возглавляет таблицу Бундеслиги, имея преимущество над "Баварией" в два балла за тур до завершения сезона. Чтобы выиграть немецкий чемпионат, Дортмунд должен побеждать "Майнц" с любым счетом. Ничья или тем более поражение оставляет "Баварии" шансы выиграть одиннадцатый подряд чемпионат Германии.

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Чемпионат Бразилии 34-й тур
27 мая. Начало в 16:30
"Боруссия" Д - "Майнц"
Трансляция - канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Майнц смотреть футбол онлайн
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