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Боруссия Д - Майнц: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Бундеслиги
фото - Getty Images
Дортмундские "шмели" в шаге от первого с 2012 года чемпионского титула. "Боруссия" возглавляет таблицу Бундеслиги, имея преимущество над "Баварией" в два балла за тур до завершения сезона. Чтобы выиграть немецкий чемпионат, Дортмунд должен побеждать "Майнц" с любым счетом. Ничья или тем более поражение оставляет "Баварии" шансы выиграть одиннадцатый подряд чемпионат Германии.
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Чемпионат Бразилии 34-й тур
27 мая. Начало в 16:30
"Боруссия" Д - "Майнц"
Трансляция - канал Setanta Sports на сервисе MEGOGO
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