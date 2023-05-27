Мюллер обновил рекорд по количеству титулов Бундеслиги

В заключительном туре немецкой Бундеслиги "Бавария" воспользовалась ничьей дортмундской "Боруссии" и по дополнительным показателям добыла очередное чемпионство . Это 11-й титул подряд для мюнхенцев.

В свою очередь эта "Серебряная салатница" стала для форварда баварцев Томаса Мюллера уже 12-й в его игровой карьере. Таким образом, 33-летний немец обновил свой лучший результат и одновременно и рекорд всего чемпионата Германии по количеству трофеев.

В этом сезоне Бундеслиги Томас отыграл 26 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 8 ассистов.