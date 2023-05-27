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Мюллер обновил рекорд по количеству титулов Бундеслиги
12 фантастических титулов от Томаса!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В заключительном туре немецкой Бундеслиги "Бавария" воспользовалась ничьей дортмундской "Боруссии" и по дополнительным показателям добыла
В свою очередь эта "Серебряная салатница" стала для форварда баварцев Томаса Мюллера уже 12-й в его игровой карьере. Таким образом, 33-летний немец обновил свой лучший результат и одновременно и рекорд всего чемпионата Германии по количеству трофеев.
В этом сезоне Бундеслиги Томас отыграл 26 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 8 ассистов.
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