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Мюллер обновил рекорд по количеству титулов Бундеслиги

Германия
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12 фантастических титулов от Томаса!

Мюллер обновил рекорд по количеству титулов Бундеслиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В заключительном туре немецкой Бундеслиги "Бавария" воспользовалась ничьей дортмундской "Боруссии" и по дополнительным показателям добыла очередное чемпионство. Это 11-й титул подряд для мюнхенцев.

В свою очередь эта "Серебряная салатница" стала для форварда баварцев Томаса Мюллера уже 12-й в его игровой карьере. Таким образом, 33-летний немец обновил свой лучший результат и одновременно и рекорд всего чемпионата Германии по количеству трофеев.

В этом сезоне Бундеслиги Томас отыграл 26 матчей, в которых записал на свой счет 7 голов и 8 ассистов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Томас Мюллер Бавария (Мюнхен)
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