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Унион Берлин впервые квалифицировался в Лигу Чемпионов
Еще в 2019 году команда выступала во второй бундеслиге
Фото: twitter.com
Сегодня команды сыграли последний тур Бундеслиги сезона 22-23. "Унион" обыграл с минимальным счетом "Вердер", благодаря чему квалифицировался в Лигу Чемпионов. Подопечные Урса Фишера впервые сыграют на этом турнире.
Добавим, что команда в 2019 году выступала во второй бундеслиге. Всего за 3 сезона они смогли квалифицироваться в главный турнир европы.
В этом сезоне "Унион" занял четвертую строчку в турнирной таблице. За 34 тура команда получила 62 балла с разницей мячей 51:38.
Следующий сезон в Европе команда начнет с квалификационных раундов.
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