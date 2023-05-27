Унион Берлин впервые квалифицировался в Лигу Чемпионов

Сегодня команды сыграли последний тур Бундеслиги сезона 22-23. "Унион" обыграл с минимальным счетом "Вердер", благодаря чему квалифицировался в Лигу Чемпионов. Подопечные Урса Фишера впервые сыграют на этом турнире.

Добавим, что команда в 2019 году выступала во второй бундеслиге. Всего за 3 сезона они смогли квалифицироваться в главный турнир европы.

В этом сезоне "Унион" занял четвертую строчку в турнирной таблице. За 34 тура команда получила 62 балла с разницей мячей 51:38.

Следующий сезон в Европе команда начнет с квалификационных раундов.