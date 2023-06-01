Германия
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Штутгарт – Гамбург 3:0. Красноштанники могут забыть о Бундеслиге
Гамбург без шансов проиграл первый стыковой матч
Фото: Imago
Плей-офф за право выступать в Бундеслиге
1-й матч. Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Гамбург 3:0
Голы: Мавропанос 1, Вагноман 51, Гирасси 54
Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Ито – Вагноман, Эндо, Каразор (Нарти, 84), Соса – Диаш, Мийо (Эглофф, 84), Фюрих (Томаш, 68) – Гирасси (Пфайффер, 68)
Гамбург: Фернандеш – Хайер, Давид, Шонлау, Мухайм – Киттель, Мефферт, Рейс (Сухонен, 60) – Джатта, Глатцель, Домпе (Кёнигсдёрффер, 65)
На 27-й минуте Гирасси не реализовал пенальти (вратарь)
Удаление: Сухонен 69
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