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Штутгарт – Гамбург 3:0. Красноштанники могут забыть о Бундеслиге

Германия
(1 голосов)

Гамбург без шансов проиграл первый стыковой матч

Штутгарт – Гамбург 3:0. Красноштанники могут забыть о Бундеслиге

Фото: Imago

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Плей-офф за право выступать в Бундеслиге
1-й матч. Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена
Штутгарт – Гамбург 3:0
Голы: Мавропанос 1, Вагноман 51, Гирасси 54

Штутгарт: Мюллер – Мавропанос, Антон, Ито – Вагноман, Эндо, Каразор (Нарти, 84), Соса – Диаш, Мийо (Эглофф, 84), Фюрих (Томаш, 68) – Гирасси (Пфайффер, 68)

Гамбург: Фернандеш – Хайер, Давид, Шонлау, Мухайм – Киттель, Мефферт, Рейс (Сухонен, 60) – Джатта, Глатцель, Домпе (Кёнигсдёрффер, 65)

На 27-й минуте Гирасси не реализовал пенальти (вратарь)

Удаление: Сухонен 69

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В статье: Штутгарт Гамбург
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