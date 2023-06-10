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Геррейру близок к подписанию контракта с Баварией
На следующей неделе Мюхнен планирует оформить соглашение
Фото: bvb.de
Рафаэль Геррейру все ближе к подписанию контракта с "мюнхенцами".
Ранее
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенский клуб объявит о подписании игрока на следующей неделе. Соглашение заключено на три года. Томас Тухель уже разговаривал с игроком по телефону.
Защитник играл за "боруссийцев" в течение семи лет. За это время игрок забил 40 голов и отдал 50 ассистов в 224 матчах.
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