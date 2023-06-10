Геррейру близок к подписанию контракта с Баварией

Рафаэль Геррейру все ближе к подписанию контракта с "мюнхенцами".

Ранее сообщалось , что "Бавария" интересовалась защитником "Боруссии" Дортмунд и была готова подписать его в качестве свободного агента.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенский клуб объявит о подписании игрока на следующей неделе. Соглашение заключено на три года. Томас Тухель уже разговаривал с игроком по телефону.

Защитник играл за "боруссийцев" в течение семи лет. За это время игрок забил 40 голов и отдал 50 ассистов в 224 матчах.