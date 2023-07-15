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Хенесс - про Кейна: Если ничего не изменится, мы его заберем

Германия
(1 голосов)

Легенда "Баварии" излучает уверенность

Хенесс - про Кейна: Если ничего не изменится, мы его заберем

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Harry Langer/DeFodi Images

Новина українською

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс выразил уверенность, что клубу удастся заполучить лидера "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

"Он четко дал понять, что принял решение. Если ничего не изменится, то мы его заберем.

Леви (президент "Тоттенхэма" - прим.) умен. Сначала мы должны вынудить его назвать цену. Он профессионал и тянет время. Но и с нашей стороны люди, не вчера начавшие этим заниматься.

Кейн хочет играть в еврокубках. "Тоттенхэм" в следующем сезоне там не сыграет в отличие от нас. Сейчас у него есть шанс присоединиться к лучшему клубу Европы.

Что нам действительно нравится в Кейне, так это его советчики - отец и брат. Очень приятные люди. Доселе они выполняли все, о чем мы договаривались. Если так останется и впредь, то все будет хорошо".

Ранее сообщалось, что "Бавария" предлагала "Шпорам" за Кейна свыше 70 млн евро, но получила отказ.

У Гарри остался еще год по контракту с лондонцами, но он не хочет форсировать событий, опасаясь испортить отношения с клубом, где провел всю свою карьеру.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ули Хенесс Тоттенхэм (Лондон) Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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Romantíco777 (Alicante)
16.07.2023 в 00:25
Та Бавария сильно поверила в себя!!!Если от Реала требуют 140 то и им как минимум 120. А со своими 93 путь идут в зад!!!Привыкли только на дармовщину...Еще бы 20 лямов за него предложили бы...Если бы не сага с Мбаппке то Бавария мечтала бы по-тихоньку...Будет вас Реал нагибать еще не раз, так что ото Влаховича в аренду и #бало офф!!
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