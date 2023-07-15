Хенесс - про Кейна: Если ничего не изменится, мы его заберем

Почетный президент "Баварии" Ули Хенесс выразил уверенность, что клубу удастся заполучить лидера "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

"Он четко дал понять, что принял решение. Если ничего не изменится, то мы его заберем.

Леви (президент "Тоттенхэма" - прим.) умен. Сначала мы должны вынудить его назвать цену. Он профессионал и тянет время. Но и с нашей стороны люди, не вчера начавшие этим заниматься.

Кейн хочет играть в еврокубках. "Тоттенхэм" в следующем сезоне там не сыграет в отличие от нас. Сейчас у него есть шанс присоединиться к лучшему клубу Европы.

Что нам действительно нравится в Кейне, так это его советчики - отец и брат. Очень приятные люди. Доселе они выполняли все, о чем мы договаривались. Если так останется и впредь, то все будет хорошо".