Бавария повысила цену на Мане на 63% из-за интереса клубов из Саудовской Аравии

"Бавария" решила поднять цену за трансфер своего вингера Садио Мане. Об этом сообщает Sky Sports.

Мюнхенцы увеличили сумму для потенциального покупателя с 17 миллионов до 27 миллионов фунтов на 63%. Такое решение немцы приняли из-за интереса со стороны богатых клубов из Саудовской Аравии.

Также теперь кроме полноценной суммы за трансфер “Бавария” хочет получить еще и бонусы.

В июле прошлого года мюнхенцы заплатили "Ливерпулю" за Мане ориентировочно 27,5 миллиона фунтов (32 млн евро). За один сезон в Германии Садио провел 38 матчей, отличившись 12 голами и шестью ассистами.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 25 млн евро.