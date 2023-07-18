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Бавария повысила цену на Мане на 63% из-за интереса клубов из Саудовской Аравии
Мюнхенцы решили не отдавать игрока за дешевую цену
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images
"Бавария" решила поднять цену за трансфер своего вингера Садио Мане. Об этом сообщает Sky Sports.
Мюнхенцы увеличили сумму для потенциального покупателя с 17 миллионов до 27 миллионов фунтов на 63%. Такое решение немцы приняли из-за интереса со стороны богатых клубов из Саудовской Аравии.
Также теперь кроме полноценной суммы за трансфер “Бавария” хочет получить еще и бонусы.
В июле прошлого года мюнхенцы заплатили "Ливерпулю" за Мане ориентировочно 27,5 миллиона фунтов (32 млн евро). За один сезон в Германии Садио провел 38 матчей, отличившись 12 голами и шестью ассистами.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 25 млн евро.
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