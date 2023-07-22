  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Ким Мин Чжэ - о службе в корейской армии: Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ким Мин Чжэ - о службе в корейской армии: Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок до сих пор под впечатлением

Ким Мин Чжэ - о службе в корейской армии: Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками

Фото: @sscnapoli

Новина українською

Новичок "Баварии" Ким Мин Джэ рассказал, как проходил службу в южнокорейской армии и научился многим вещам, не связанным с футболом:

"Нас воспитывали, убеждая, что важно защищать нашу страну. Там я научился всему, что не связано с футболом. Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками", - сказал игрок.

Напомним, Ким Мин Джэ перешёл в "Баварию" этим летом. В прошлом сезоне центральный защитник выступал за итальянский "Наполи", с которым стал чемпионом Серии A.

По теме
yellow-arrow
Уже не №1. Интер переключился с Трубина на Зоммера
yellow-arrow
Игроки Баварии недовольны, что Уокеру предлагают контракт на 2 года
yellow-arrow
Харри Кейн не будет форсировать переход в Баварию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Южная Корея Наполи (Неаполь) Ким Мин Чжэ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Bayern&Germany

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде