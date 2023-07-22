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Ким Мин Чжэ - о службе в корейской армии: Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками
Игрок до сих пор под впечатлением
Фото: @sscnapoli
Новичок "Баварии" Ким Мин Джэ рассказал, как проходил службу в южнокорейской армии и научился многим вещам, не связанным с футболом:
"Нас воспитывали, убеждая, что важно защищать нашу страну. Там я научился всему, что не связано с футболом. Я стрелял из автомата и маршировал с 25-килограммовыми рюкзаками", - сказал игрок.
Напомним, Ким Мин Джэ перешёл в "Баварию" этим летом. В прошлом сезоне центральный защитник выступал за итальянский "Наполи", с которым стал чемпионом Серии A.
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