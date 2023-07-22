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Эмре Джан официально пролонгировал контракт с Боруссией
Клуб креативно оформил это событие
Фото: bvb.de
Официальный сайт дортмундской "Боруссии" объявил, что хавбек Эмре Джан продолжил сотрудничество на 2 года.
Новый контракт немецкого опорного полузащитника со "шмелями" рассчитан до конца сезона 2025/26.
Немецкий клуб оформил это событие в формате сцены из футбольного симулятора FIFA 23.
Virtuell und real: Vertrag verlängert! ✔️ pic.twitter.com/B3w8EJlEqw— Borussia Dortmund (@BVB) July 22, 2023
Эмре перешел в дортмундскую команду зимой 2020-го года из туринского "Ювентуса". В футболке "Боруссии" Джан отыграл 121 поединок, забил 12 голов и оформил 8 ассистов.
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