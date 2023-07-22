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Эмре Джан официально пролонгировал контракт с Боруссией

Германия
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Клуб креативно оформил это событие

Эмре Джан официально пролонгировал контракт с Боруссией

Фото: bvb.de

Новина українською

Официальный сайт дортмундской "Боруссии" объявил, что хавбек Эмре Джан продолжил сотрудничество на 2 года.

Новый контракт немецкого опорного полузащитника со "шмелями" рассчитан до конца сезона 2025/26.

Немецкий клуб оформил это событие в формате сцены из футбольного симулятора FIFA 23.

Эмре перешел в дортмундскую команду зимой 2020-го года из туринского "Ювентуса". В футболке "Боруссии" Джан отыграл 121 поединок, забил 12 голов и оформил 8 ассистов.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эмре Джан
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