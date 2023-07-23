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Геррейро пройдет длительную реабилитацию после травмы на тренировке

Германия
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Игрок не поедет с клубом на предсезонное турне

Геррейро пройдет длительную реабилитацию после травмы на тренировке

фото - ФК Баварія

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У новичка "Баварии" Рафаэля Геррейро диагностирован разрыв икроножной мышцы. Защитник получил травму на тренировке и пропустит тур мюнхенцев по Азии. 29-летнего португальца ждет длительный курс реабилитации.

"29-летний португалец получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, месяц назад Геррейру подписал с "Баварией" контракт до 2026 года. Он перешел в статус свободного агента по окончании соглашения с "Боруссией".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Рафаэл Геррейру
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Источник:
kicker.de

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