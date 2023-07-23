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Геррейро пройдет длительную реабилитацию после травмы на тренировке
Игрок не поедет с клубом на предсезонное турне
фото - ФК Баварія
У новичка "Баварии" Рафаэля Геррейро диагностирован разрыв икроножной мышцы. Защитник получил травму на тренировке и пропустит тур мюнхенцев по Азии. 29-летнего португальца ждет длительный курс реабилитации.
"29-летний португалец получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, месяц назад Геррейру подписал с "Баварией" контракт до 2026 года. Он перешел в статус свободного агента по окончании соглашения с "Боруссией".
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