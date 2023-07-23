Геррейро пройдет длительную реабилитацию после травмы на тренировке

У новичка "Баварии" Рафаэля Геррейро диагностирован разрыв икроножной мышцы. Защитник получил травму на тренировке и пропустит тур мюнхенцев по Азии. 29-летнего португальца ждет длительный курс реабилитации.

"29-летний португалец получил растяжение мышц правой голени на тренировке в субботу", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, месяц назад Геррейру подписал с "Баварией" контракт до 2026 года. Он перешел в статус свободного агента по окончании соглашения с "Боруссией".