Розе останется в Лейпциге еще на два года

"РБ Лейпциг" подписал новое соглашение с тренером Марко Розе. Контракт рассчитан до 2025 года.

"Когда я смотрел на счастливые лица тысяч болельщиков после победы в Кубке, это вызывало у меня чувство гордости. Лейпциг — мой город, а Восточная Германия — мой дом. Для меня это и большая честь, и большая ответственность — продолжать работу по развитию нашего клуба вместе с моей тренерской командой и персоналом "Лейпцига", — сказал Розе.