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Розе останется в Лейпциге еще на два года

Германия
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Коуч подписал новый контракт

Розе останется в Лейпциге еще на два года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" подписал новое соглашение с тренером Марко Розе. Контракт рассчитан до 2025 года.

"Когда я смотрел на счастливые лица тысяч болельщиков после победы в Кубке, это вызывало у меня чувство гордости. Лейпциг — мой город, а Восточная Германия — мой дом. Для меня это и большая честь, и большая ответственность — продолжать работу по развитию нашего клуба вместе с моей тренерской командой и персоналом "Лейпцига", — сказал Розе.

Напомним, 46-летний специалист тренирует "быков" с сентября 2022 года. За это время команда выиграла Кубок Германии и взяла бронзу Бундеслиги.

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В статье: РБ Лейпциг Марко Розе
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Источник:
Сайт РБ "Лейпциг"

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