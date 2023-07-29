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Розе останется в Лейпциге еще на два года
Коуч подписал новый контракт
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" подписал новое соглашение с тренером Марко Розе. Контракт рассчитан до 2025 года.
"Когда я смотрел на счастливые лица тысяч болельщиков после победы в Кубке, это вызывало у меня чувство гордости. Лейпциг — мой город, а Восточная Германия — мой дом. Для меня это и большая честь, и большая ответственность — продолжать работу по развитию нашего клуба вместе с моей тренерской командой и персоналом "Лейпцига", — сказал Розе.
Напомним, 46-летний специалист тренирует "быков" с сентября 2022 года. За это время команда выиграла Кубок Германии и взяла бронзу Бундеслиги.
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