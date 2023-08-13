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Кейн проиграл пятый финал в карьере
Старт в Германии не удался
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский нападающий Гарри Кейн потерпел поражение в пятом из пяти своих финалов в профессиональной карьере. Во вчерашнем поединке Суперкубка Германии он дебютировал за "Баварию", однако мюнхенцы в решающем матче проиграли "Лейпцигу" со счетом 0:3.
Ранее он четыре раза останавливался в шаге от трофея: трижды с "Тоттенхэмом" (финал Лиги чемпионов в 2019, финалы Кубка лиги 2015, 2021) и однажды со сборной Англии на Евро-2020.
На данный момент в активе Кейна нет ни одного трофея.
Отметим, что Гарри дебютировал за “Баварию” в день официального присоединения к команде. В общей сложности он провел на поле полчаса, сделав три прикосновения к мячу и одну точную передачу. Нападающий ни разу не пробил по чужим воротам.
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